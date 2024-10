Quais são os presentes mais procurados para o Dia das Crianças

Com a chegada do Dia das Crianças deste ano, pesquisadoras do mercado varejista analisam que o mercado infantil brasileiro tem passado por transformações significativas, resultando em mudanças tecnológicas, sociais e culturais mais amplas. Um estudo elaborado pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo & Mercado de Consumo (Ibevar) junto à FIA Business School examina as tendências em dez categorias chave relacionadas a produtos e interesses infantis e como elas influenciarão a celebração e o consumo na data.

As projeções indicam um cenário misto, com alguns setores em ascensão e outros em declínio. Todavia, segundo Claudio Felisoni de Angelo, presidente do Ibevar e professor da FIA, “o panorama geral sugere uma transformação na natureza da comemoração, com um foco crescente em experiências digitais e produtos que combinam entretenimento e educação”. De acordo com dados do levantamento, o Dia das Crianças de 2024 deverá refletir mudanças significativas nos interesses e hábitos de consumo das crianças brasileiras.

Confira as tendências no mercado varejista para presentear os pequenos:

– Games e Streaming infantil: Colocando o entretenimento digital em foco, as crianças deverão receber muitos presentes relacionados a jogos eletrônicos ou assinaturas de serviços de streaming. Isso pode proporcionar experiências mais imersivas e interativas;

– Material escolar: O aumento no interesse por esses produtos sugere que presentes educacionais estarão em destaque. Eles podem incluir livros eletrônicos, tablets educativos ou kits de ciências, combinando aprendizado e diversão.

– Experiências familiares: Embora a demanda por parques e diversão mostre uma ligeira queda, ainda há um interesse significativo. Famílias podem optar por celebrar com passeios ou momentos compartilhados, valorizando o tempo juntos;

– Opções mais saudáveis: A diminuição do interesse em fast food infantil pode levar a celebrações com opções alimentares mais nutritivas.