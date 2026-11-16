Quais são os destaques do pacote fiscal que o Senado precisa votar e por que são importantes

O Senado deve votar nesta terça-feira, 17, quatro destaques do projeto de lei complementar (PLP) que reúne medidas de ajuste fiscal com potencial de gerar uma economia entre 50 bilhões de reais e 60 bilhões de reais em 2027, segundo estimativas do governo federal. Depois dessa etapa, a proposta seguirá para a Câmara dos Deputados, visto que o texto base já foi aprovado pelo Senado.

O projeto de lei complementar (PLP), relatado pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM), reúne medidas de contenção de despesas, revisão de benefícios tributários e mudanças nas regras orçamentárias. Durante a tramitação, o relator incorporou sugestões de senadores governistas e da oposição, elevando a estimativa de impacto fiscal, que inicialmente estava entre 45,1 bilhões de reais e 56,1 bilhões de reais.

Entre as principais medidas já aprovadas está a redução do crescimento real das despesas públicas de 2,5% para 2% em 2027, nos períodos em que forem acionados os mecanismos de contingenciamento. A mudança representa uma economia estimada em 12,8 bilhões de reais. O texto também permite que o governo amplie os bloqueios de despesas para tentar alcançar o centro da meta fiscal.

Outra alteração amplia o conjunto de gastos que podem sofrer contingenciamento, incluindo determinadas despesas obrigatórias. Também foi aprovada a possibilidade de restringir compensações tributárias em situações de bloqueio adicional de despesas.

Continua após a publicidade

Na área tributária, o projeto aumenta de 10% para 20% o corte linear de benefícios fiscais federais, com previsão de arrecadação adicional de 15 bilhões de reais em 2027. A proposta também estabelece um teto para os incentivos concedidos pelo Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (Reidi), com impacto estimado em 4,5 bilhões de reais.

O pacote promove ainda mudanças na contabilização de receitas do petróleo, estabelece prazo para a regulamentação dos chamados supersalários e autoriza o uso de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) para financiar bolsas de estudo e pesquisa.

Continua após a publicidade

Outro ponto aprovado reduz temporariamente os repasses da União a Estados e municípios previstos na Lei Kandir. Entre 2027 e 2030, as transferências anuais ficarão limitadas a 1 bilhão de reais, ante os 4 bilhões de reais originalmente previstos. A diferença será paga posteriormente, em parcelas anuais até 2037.

O texto também limita a 3 bilhões de reais por ano os pagamentos federais de compensação previdenciária entre regimes, de 2027 a 2030. Atualmente, o Orçamento de 2027 prevê 8,3 bilhões de reais para essa finalidade.

Continua após a publicidade

Quatro destaques ainda serão analisados

Apesar da aprovação do texto-base, quatro destaques ficaram pendentes e serão submetidos à votação dos senadores. Os requerimentos buscam retirar ou modificar dispositivos específicos do pacote fiscal.

Dois dos destaques questionam as mudanças nos repasses da Lei Kandir. A regra aprovada permite que a União adie aproximadamente 12 bilhões de reais em transferências a Estados e municípios entre 2027 e 2030, distribuindo os pagamentos ao longo dos anos seguintes, até 2037. Os parlamentares querem retirar esse mecanismo do projeto.

Outro destaque propõe a votação em separado de um dispositivo que estabelece que a nova legislação não cria obrigações futuras para a União nem pode prejudicar benefícios já concedidos com base nas regras atualmente em vigor.

Continua após a publicidade

Destaque reduz para 0,6% o limite para o crescimento real das despesas

O terceiro requerimento reúne mudanças em diferentes pontos do pacote. A proposta é reduzir de 2% para 0,6% o limite de crescimento real das despesas utilizado para fins de contingenciamento. O destaque também pretende retirar a autorização para excluir até 10,5 bilhões de reais em gastos com a subvenção ao diesel do cálculo da meta fiscal de 2026.

O quarto destaque também trata dos repasses da Lei Kandir e propõe retirar do projeto o dispositivo que estabelece limites para os pagamentos de compensação previdenciária entre regimes (Comprev).

A votação dos quatro requerimentos será decisiva para definir a versão final do projeto no Senado. Os quatro destaques são relevantes pois podem contribuir para o controle do crescimento dos gastos públicos. Depois da análise dos destaques, a proposta seguirá para apreciação da Câmara dos Deputados.