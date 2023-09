Quaest: Cai a popularidade de Fernando Haddad com o mercado

A maré favorável na qual surfava o governo federal, junto ao mercado, nos primeiros meses deste ano, agora já tem ondas um pouco mais incômodas. Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 19, mostra que a avaliação positiva da condução do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Planalto caiu, ao mesmo tempo em que sua avaliação negativa aumentou: agora, 47% classificam negativamente o governo Lula, enquanto apenas 12% veem como positivo. O desempenho ruim na visão de agentes que atuam em fundos de investimento — ao todo, 87 profissionais foram entrevistados, entre 13 e 18 de setembro — passa também pelo trabalho de Fernando Haddad (PT). O ministro da Fazenda, que já teve o aval positivo de 65%, agora tem seu trabalho bem avaliado por 46%. Outros 23% acham que a Economia sob sua direção não é boa (em julho, eram 11%).

O descontentamento se mantém quando questões mais detalhadas são colocadas aos economistas. A maioria, 72%, acha que a política econômica do país vai na direção errada, e 57% acham que o principal obstáculo é a falta de uma política fiscal que funcione. Além disso, para 95% o governo não conseguirá zerar o déficit no ano que vem. E mesmo as medidas apresentadas até aqui pela Fazenda, como a taxação dos fundos exclusivos e a taxação dos fundos de investimento no exterior (offshores), terão pouco impacto para o cumprimento das metas do arcabouço fiscal, na visão do mercado.

O lado positivo é que, ainda assim, a maioria (61%) segue projetando que o crescimento do PIB ao fim deste ano será de 3%, bem acima do que projetava o mercado no início de 2023. Outros 24% são ainda mais otimistas, e acreditam que o avanço será além desses 3%. Mais pessoas também avaliam que o Planalto está mais preocupado com a inflação — eram 34% em julho, agora são 42% — e a maior parte (80%) prevê em mais uma queda na Selic, a taxa de juros, para o patamar de 12,75%.

Sob o olhar político, ponto para a articulação Lula: a entrada de PP e Republicanos na Esplanada dos Ministérios, para 56%, vai aumentar a capacidade de aprovação de projetos do governo.

Continua após a publicidade

Publicidade