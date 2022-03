Putin ameaça cortar gás da Europa como retaliação a sanções

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, começou a usar suas “armas energéticas” para responder às sanções do ocidente. Moscou ameaçou cortar o fluxo de gás natural para a Europa e previu “consequências catastróficas” se os Estados Unidos e seus aliados suspenderem a compra de petróleo russo, como a elevação do preço do barril e o agravamento da inflação global.

A hipótese de sancionar a compra do óleo da Rússia vem sendo discutida entre EUA, Reino Unido e União Europeia para aumentar a pressão e o isolamento russo, que já enfrenta restrições financeiras e um êxodo de empresas multinacionais. Segundo a agência Associated Press, o presidente americano, Joe Biden, já teria decidido pela proibição de importação do petróleo russo.

“Em conexão com as acusações infundadas contra a Rússia e a imposição da proibição do Nord Stream 2, temos todo o direito de tomar uma decisão espelhada e impor um embargo ao bombeamento de gás através do gasoduto Nord Stream 1, que hoje é carregado em nível máximo de 100%”, disse o vice-primeiro-ministro da Rússia, Alexander Novak, em um discurso televisionado, sobre a decisão dos reguladores alemães no mês passado de interromper a certificação do segundo gasoduto da Gazprom, Nord Stream 2, e a possibilidade de cortar o fornecimento do gás para a Europa. O Nord Stream 1 leva até 55 bilhões de metros cúbicos do produto todo ano diretamente da Rússia para a Alemanha.

Novak afirmou ainda que há consequências econômicas globais ao plano de suspender a compra do petróleo russo. “Está absolutamente claro que a rejeição do petróleo russo vai levar a consequências catastróficas para o mercado global”, afirmou na segunda. “A subida dos preços será imprevisível”, disse ele, estimando que o barril de petróleo poderá ultrapassar os 300 dólares , “se não mais”, completou.

O barril Brent, referência internacional, saltou de 95 dólares no dia do início da guerra, em 24 de fevereiro, para 125 dólares nesta amanhã desta terça-feira 8. A alta nos preços de negociação do petróleo tem impacto em todo o mundo. No caso do Brasil, a Petrobras utiliza a cotação do barril tipo Brent e a cotação do dólar para estabelecer os preços do combustível, que já rompeu a barreira de 8 reais por litro em alguns estados do país.

Moscou tem a oitava maior reserva de petróleo (4,8%), mas é a segunda maior exportadora, atrás da Arábia Saudita. No caso do gás, o qual Putin usa como ameaças, a Rússia tem as maiores reservas (24%) e é a maior exportadora do produto no mundo. Cerca de 40% do gás que abastece o mercado europeu vêm de gasodutos russos. Logo, um corte de fornecimento pode trazer problemas tanto econômicos, como sociais, pois não haverá gás para o aquecimento residencial. Tanto que, há anos os EUA criticam os europeus pela dependência energética de Moscou.