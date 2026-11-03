ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

PT prepara ofensiva contra o Banco Central após decisão sobre juros

Aliados de Lula, especialmente integrantes da ala mais heterodoxa do partido, deverão intensificar as críticas caso o Copom mantenha a Selic em 13,75%

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 nov 2026, 12h30
A ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, Gleisi Hoffmann (PT)
Gleisi Hoffmann (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)
Continua após publicidade
PT prepara ofensiva contra o Banco Central após decisão sobre juros Priorize VEJA no Google

A primeira decisão do Banco Central depois da reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva promete provocar uma nova rodada de atritos entre o PT e a autoridade monetária. Nos bastidores do partido, a perspectiva de manutenção da Selic em 13,75% ao ano já alimenta a insatisfação de integrantes da ala mais heterodoxa, que consideram o patamar dos juros excessivo para a economia brasileira. A expectativa é de uma reação especialmente ruidosa caso o Comitê de Política Monetária (Copom) interrompa nesta quarta-feira, 4, a sequência de cinco reduções consecutivas da taxa básica.

Uma das vozes que devem ganhar protagonismo nesse debate é a deputada Gleisi Hoffmann, ex-presidente do PT. No domingo, 1º, ela elogiou publicamente um artigo do economista André Lara Resende, um dos formuladores do Plano Real, que responsabiliza os juros elevados por parte importante do desequilíbrio fiscal brasileiro. A manifestação foi interpretada como mais um sinal de disposição de setores petistas para confrontar a orientação do Banco Central.

O embate ocorre num momento delicado para o governo. A deterioração das expectativas de inflação, câmbio e juros após a eleição levou instituições financeiras a reverem suas apostas para o Copom. Em levantamento da Reuters, 33 de 48 economistas consultados projetaram a manutenção da Selic em 13,75%. Uma decisão nessa direção representaria a primeira interrupção do ciclo de cortes desde seu início, em um momento no qual Lula tenta reconstruir a confiança dos investidores.

Continua após a publicidade

A discussão, porém, ultrapassa o tamanho da taxa básica. Parte do PT vê nos juros elevados um obstáculo ao crescimento econômico, ao investimento produtivo e à própria recuperação das contas públicas, devido ao custo da dívida. Do outro lado, a direção do Banco Central sustenta que a política monetária precisa responder às expectativas de inflação e aos riscos associados ao quadro fiscal. A divergência expõe as dificuldades que Lula encontrará para conciliar as demandas de sua base política com a necessidade de estabilizar os mercados no início do quarto mandato.

Siga
Continua após a publicidade

A reunião do Copom termina nesta quarta-feira. A intensidade da reação petista dependerá não apenas da decisão sobre a Selic, mas também do tom do comunicado que a acompanhará. Quanto mais prolongado for o horizonte apontado pelo Banco Central para a retomada dos cortes, maior tende a ser o desgaste político com as alas do partido que defendem uma mudança na condução da política econômica.

Publicidade
TAGS:
Banco Central
Copom
Gleisi Hoffmann
Radar Econômico
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).