PT prepara ofensiva contra o Banco Central após decisão sobre juros

A primeira decisão do Banco Central depois da reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva promete provocar uma nova rodada de atritos entre o PT e a autoridade monetária. Nos bastidores do partido, a perspectiva de manutenção da Selic em 13,75% ao ano já alimenta a insatisfação de integrantes da ala mais heterodoxa, que consideram o patamar dos juros excessivo para a economia brasileira. A expectativa é de uma reação especialmente ruidosa caso o Comitê de Política Monetária (Copom) interrompa nesta quarta-feira, 4, a sequência de cinco reduções consecutivas da taxa básica.

Uma das vozes que devem ganhar protagonismo nesse debate é a deputada Gleisi Hoffmann, ex-presidente do PT. No domingo, 1º, ela elogiou publicamente um artigo do economista André Lara Resende, um dos formuladores do Plano Real, que responsabiliza os juros elevados por parte importante do desequilíbrio fiscal brasileiro. A manifestação foi interpretada como mais um sinal de disposição de setores petistas para confrontar a orientação do Banco Central.

O embate ocorre num momento delicado para o governo. A deterioração das expectativas de inflação, câmbio e juros após a eleição levou instituições financeiras a reverem suas apostas para o Copom. Em levantamento da Reuters, 33 de 48 economistas consultados projetaram a manutenção da Selic em 13,75%. Uma decisão nessa direção representaria a primeira interrupção do ciclo de cortes desde seu início, em um momento no qual Lula tenta reconstruir a confiança dos investidores.

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A discussão, porém, ultrapassa o tamanho da taxa básica. Parte do PT vê nos juros elevados um obstáculo ao crescimento econômico, ao investimento produtivo e à própria recuperação das contas públicas, devido ao custo da dívida. Do outro lado, a direção do Banco Central sustenta que a política monetária precisa responder às expectativas de inflação e aos riscos associados ao quadro fiscal. A divergência expõe as dificuldades que Lula encontrará para conciliar as demandas de sua base política com a necessidade de estabilizar os mercados no início do quarto mandato.

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A reunião do Copom termina nesta quarta-feira. A intensidade da reação petista dependerá não apenas da decisão sobre a Selic, mas também do tom do comunicado que a acompanhará. Quanto mais prolongado for o horizonte apontado pelo Banco Central para a retomada dos cortes, maior tende a ser o desgaste político com as alas do partido que defendem uma mudança na condução da política econômica.