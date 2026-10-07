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Próximo presidente herdará dívida alta, juros caros e pouco espaço para cortar gastos

Agência de risco prevê pressão sobre contas públicas, empresas e bancos e afirma que mais de 90% do Orçamento federal está comprometido

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 16h01
Logotipo da agência Moody's no escritório de Nova York
Logotipo da agência Moody's no escritório de Nova York (Reuters/VEJA/VEJA)
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Próximo presidente herdará dívida alta, juros caros e pouco espaço para cortar gastos Priorize VEJA no Google

O próximo presidente brasileiro assumirá o governo com uma combinação que restringe o espaço para novas políticas econômicas.

Dívida pública elevada, juros altos e um Orçamento com mais de 90% das despesas comprometidas por regras legais.

O diagnóstico é da Moody’s, que avalia que a estabilização da dívida será o principal desafio fiscal do próximo governo.

A dívida bruta do governo geral, segundo a agência, supera atualmente 82% do Produto Interno Bruto (PIB), ante cerca de 72% na eleição presidencial de 2022.

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A projeção do Tesouro Nacional citada pela Moody’s aponta que o indicador chegará a aproximadamente 86% do PIB em 2027 e atingirá um pico próximo de 88% em 2029, antes de começar a recuar gradualmente.

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O custo para financiar o governo também aumentou. As despesas anuais com juros equivalem a cerca de 20% da receita do governo geral, segundo a agência.

Com os juros elevados, a Moody’s estima que o déficit nominal deverá permanecer entre 8% e 9% do PIB, apesar de o resultado primário estar próximo de 0,5% do PIB negativo.

Para estabilizar a relação entre dívida e PIB, seria necessário um ajuste fiscal capaz de levar o resultado primário a um superávit de 2% a 3% do PIB, segundo a avaliação.

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Pouco espaço para cortes

A dificuldade não está apenas no tamanho da dívida. Mais de 90% das despesas do Orçamento federal são obrigatórias, o que reduz a margem para cortes discricionários. Mudanças mais profundas nas regras de gastos dependem do Congresso e, em alguns casos, de alterações constitucionais.

A fragmentação política também tende a dificultar um ajuste fiscal de maior dimensão.

O Congresso eleito continuará dividido entre diferentes grupos políticos, e a Moody’s afirma que o próximo governo terá de construir apoio legislativo para aprovar medidas capazes de alterar a trajetória das contas públicas.

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Na avaliação da agência, um compromisso antecipado com um plano de consolidação fiscal poderia reduzir o prêmio de risco do país e, consequentemente, o custo dos empréstimos.

A queda dos juros teria efeitos sobre investimentos e crédito para empresas e famílias.

Empresas sob pressão

O ambiente de juros elevados também deve continuar afetando as empresas.

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A Moody’s estima que o crescimento mais fraco e a menor renda disponível reduzirão em mais de 3% o Ebitda agregado das companhias avaliadas pela agência em 2027.

Empresas com dívida atrelada a taxas flutuantes e fluxo de caixa negativo são apontadas como as mais vulneráveis.

Quase um terço da dívida corporativa das companhias brasileiras com rating é indexado a taxas flutuantes, com concentração em setores como varejo, distribuição de combustíveis, aluguel de veículos e transporte.

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A agência avalia que companhias mais alavancadas poderão recorrer à venda de ativos, renegociação de dívidas e novos aportes de capital para enfrentar vencimentos nos próximos anos.

Os bancos também devem sentir os efeitos. Juros elevados, maior custo do crédito e menor capacidade de pagamento dos clientes tendem a pressionar a qualidade dos ativos e a rentabilidade do sistema financeiro. As pequenas e médias empresas estão entre os segmentos mais expostos, por terem menos alternativas de financiamento no mercado de capitais.

Diferenças entre os candidatos

A Moody’s avalia que uma eventual continuidade do governo de Luiz Inácio Lula da Silva manteria, em linhas gerais, o atual arcabouço fiscal, com redução gradual do déficit apoiada em crescimento econômico, aumento de receitas e medidas para melhorar a eficiência dos gastos.

No cenário de um governo de Flávio Bolsonaro, a agência projeta uma política mais voltada à redução das despesas, à diminuição da dívida e à redução da participação do Estado na economia.

O relatório, porém, ressalta que ainda não estão definidos os detalhes de como eventuais cortes seriam implementados.

A avaliação da agência é que os dois cenários terão dificuldades para produzir mudanças fiscais profundas sem apoio do Congresso.

Infraestrutura e investimento

A política econômica do próximo governo também terá impacto sobre investimentos em infraestrutura.

A Moody’s cita como obstáculos os custos elevados de capital, as deficiências de logística e transmissão de energia, a complexidade regulatória e tributária e os riscos associados a eventos climáticos extremos.

A transição energética aparece como uma oportunidade de investimento. Segundo a agência, o Brasil gerou cerca de 87% de sua eletricidade em 2025 a partir de fontes renováveis e de baixa emissão.

A Empresa de Pesquisa Energética (EPE), também citada no relatório, estima investimentos de cerca de US$ 657 bilhões nos setores de geração, transmissão e distribuição de energia até 2034.

Para a Moody’s, a execução desses projetos dependerá de regras estáveis, previsibilidade regulatória e acesso a financiamento. Juros elevados, porém, podem adiar investimentos e aumentar a dependência de bancos públicos e multilaterais.

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