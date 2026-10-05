ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

ProWine amplia espaço e espera mais de 2.000 produtores em São Paulo

Edição ocupará dois pavilhões pela primeira vez e receberá fornecedores que buscam distribuição no Brasil diante da queda do consumo em outros mercados

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 09h09 | Atualizado em 5 out 2026, 09h52
Multidão de pessoas em uma feira de vinhos, com estandes de diversas marcas e garrafas expostas. Homens e mulheres conversam e degustam bebidas, alguns segurando taças. O ambiente é iluminado, com banners e letreiros de empresas como BO DE GAS e WINES visíveis ao fundo
Entre os participantes que procuram distribuição está a casa de champanhe de Marion e Laurent Liébart. (ProWine/Reprodução)
Continua após publicidade
ProWine amplia espaço e espera mais de 2.000 produtores em São Paulo Priorize VEJA no Google

A ProWine São Paulo começa nesta terça-feira, 6, no Expo Center Norte, com mais de 2.000 produtores de 37 países previstos para negociar com importadores, distribuidores, varejistas e compradores de restaurantes e hotéis. Pela primeira vez, a feira ocupará dois pavilhões. O encontro, que termina na quinta-feira, 8, acontece quando o crescimento do consumo brasileiro oferece uma alternativa aos fornecedores que enfrentam queda da demanda em outros mercados. Os números de participação são da organização.

Segundo estimativas da Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV), o consumo de vinho no Brasil avançou 41,9% em 2025, para 440 milhões de litros, enquanto o volume mundial recuou 2,7%. O resultado brasileiro representa uma recuperação sobre uma base baixa em 2024, mas também ficou 19,9% acima da média dos cinco anos anteriores.

A busca por novos compradores responde a uma pressão sobre os negócios das vinícolas. As exportações mundiais de vinho caíram 4,7% em volume e 6,7% em valor em 2025, para 33,8 bilhões de euros. A OIV aponta a demanda mais fraca e as barreiras comerciais entre os fatores que aumentaram a concorrência entre fornecedores. Nos Estados Unidos, o consumo diminuiu 4,3%; na China, 13%.

No Brasil, parte da disputa se concentra nas bebidas mais caras. Dados divulgados pela ProWine apontam que o mercado brasileiro movimentou 21,1 bilhões de reais em 2025, com crescimento de cerca de 15% no faturamento da faixa classificada como “super premium”, que reúne rótulos de preço mais elevado. O avanço em receita, porém, não significa necessariamente aumento na quantidade de garrafas vendidas.

Siga
Continua após a publicidade
Uma mulher de vestido vinho com bordados dourados e um homem de blazer azul claro e camisa branca sorriem para a câmera em um evento
Malu Sevieri e Christian Burgos, diretores da ProWine São Paulo (ProWine/Reprodução)

Os espumantes também atraem fornecedores. Segundo a consultoria Ideal BI, em dados reproduzidos pela organização, foram comercializadas 4,5 milhões de caixas de nove litros no país em 2025, alta de 8% sobre o ano anterior. O volume corresponde a 40,5 milhões de litros.

Continua após a publicidade

A organização estima que foram fechados 250 milhões de reais em negócios durante os três dias da edição de 2025. A projeção era chegar a 500 milhões de reais com os contratos dos meses seguintes, valor que não foi apresentado como balanço de vendas concluídas.

Entre os participantes que procuram distribuição está a casa de champanhe de Marion e Laurent Liébart. Os franceses buscam importadores e distribuidores para iniciar sua atuação na América do Sul. A Domaine Chante Cigale, da região francesa do Rhône, também estreia no encontro. Presente em mais de 25 países, a vinícola pretende encontrar um parceiro para desenvolver suas vendas no Brasil.

Publicidade
TAGS:
Economia
Vinho
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA 10.10

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).