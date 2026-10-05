ProWine amplia espaço e espera mais de 2.000 produtores em São Paulo

A ProWine São Paulo começa nesta terça-feira, 6, no Expo Center Norte, com mais de 2.000 produtores de 37 países previstos para negociar com importadores, distribuidores, varejistas e compradores de restaurantes e hotéis. Pela primeira vez, a feira ocupará dois pavilhões. O encontro, que termina na quinta-feira, 8, acontece quando o crescimento do consumo brasileiro oferece uma alternativa aos fornecedores que enfrentam queda da demanda em outros mercados. Os números de participação são da organização.

Segundo estimativas da Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV), o consumo de vinho no Brasil avançou 41,9% em 2025, para 440 milhões de litros, enquanto o volume mundial recuou 2,7%. O resultado brasileiro representa uma recuperação sobre uma base baixa em 2024, mas também ficou 19,9% acima da média dos cinco anos anteriores.

A busca por novos compradores responde a uma pressão sobre os negócios das vinícolas. As exportações mundiais de vinho caíram 4,7% em volume e 6,7% em valor em 2025, para 33,8 bilhões de euros. A OIV aponta a demanda mais fraca e as barreiras comerciais entre os fatores que aumentaram a concorrência entre fornecedores. Nos Estados Unidos, o consumo diminuiu 4,3%; na China, 13%.

No Brasil, parte da disputa se concentra nas bebidas mais caras. Dados divulgados pela ProWine apontam que o mercado brasileiro movimentou 21,1 bilhões de reais em 2025, com crescimento de cerca de 15% no faturamento da faixa classificada como “super premium”, que reúne rótulos de preço mais elevado. O avanço em receita, porém, não significa necessariamente aumento na quantidade de garrafas vendidas.

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Os espumantes também atraem fornecedores. Segundo a consultoria Ideal BI, em dados reproduzidos pela organização, foram comercializadas 4,5 milhões de caixas de nove litros no país em 2025, alta de 8% sobre o ano anterior. O volume corresponde a 40,5 milhões de litros.

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A organização estima que foram fechados 250 milhões de reais em negócios durante os três dias da edição de 2025. A projeção era chegar a 500 milhões de reais com os contratos dos meses seguintes, valor que não foi apresentado como balanço de vendas concluídas.

Entre os participantes que procuram distribuição está a casa de champanhe de Marion e Laurent Liébart. Os franceses buscam importadores e distribuidores para iniciar sua atuação na América do Sul. A Domaine Chante Cigale, da região francesa do Rhône, também estreia no encontro. Presente em mais de 25 países, a vinícola pretende encontrar um parceiro para desenvolver suas vendas no Brasil.