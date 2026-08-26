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Prouni 2026: estudantes têm até esta quinta-feira (27) para entrar na lista de espera do programa de bolsas

Candidatos que não foram pré-selecionados nas chamadas regulares podem manifestar interesse a partir desta quarta-feira

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 10h33 | Atualizado em 27 ago 2026, 12h00
Inscrições para o Prouni começam nesta segunda, 29 -
Página do programa Prouni no porta Gov.br (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)
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Prouni 2026: estudantes têm até esta quinta-feira (27) para entrar na lista de espera do programa de bolsas Priorizar nos meus resultados Google

Candidatos que não conseguiram uma bolsa nas duas chamadas regulares do Prouni (Programa Universidade para Todos) no segundo semestre de 2026 têm até a quinta-feira 27 para demonstrar interesse em participar da lista de espera. O procedimento começou nesta quarta, 26, e deve ser feito pelo Portal de Acesso Único ao Ensino Superior. A etapa oferece uma nova possibilidade para estudantes que não foram pré-selecionados nas convocações anteriores. Também podem participar candidatos que chegaram a ser selecionados, mas não conseguiram efetivar a bolsa em razão da não formação da turma, nas situações previstas pelas regras do programa.

A classificação considera o desempenho do estudante no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e a modalidade de concorrência. A lista é organizada de acordo com curso, turno e local em que a vaga é oferecida. A classificação também leva em conta as opções de curso indicadas pelo candidato durante a inscrição, conforme as condições estabelecidas para cada uma delas. Depois do encerramento do prazo para manifestação de interesse, a lista de espera será disponibilizada às instituições de ensino superior participantes. Faculdades e universidades poderão utilizá-la para preencher bolsas que não tenham sido ocupadas nas etapas anteriores do processo seletivo. A participação, no entanto, não assegura a obtenção da bolsa, que dependerá da posição do candidato e da existência de vagas remanescentes nas instituições privadas participantes.

O resultado da lista de espera será disponibilizado em 1º de setembro. Os candidatos pré-selecionados nessa etapa terão, entre essa data e 14 de setembro, de apresentar à instituição de ensino a documentação necessária para comprovar as informações fornecidas durante a inscrição. O Ministério da Educação (MEC) recomenda que os participantes acompanhem regularmente o Portal de Acesso Único e as comunicações das instituições de ensino, além de verificarem os dados registrados no processo seletivo.

Como funciona o Prouni

Criado em 2005 pelo governo federal, o Prouni concede bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior. O benefício pode cobrir integralmente a mensalidade ou corresponder a 50% do valor. Para ter direito à bolsa integral, a renda familiar bruta mensal por pessoa deve ser de, no máximo, 1,5 salário mínimo. No caso da modalidade parcial, o limite é de três salários mínimos por integrante da família. Entre os requisitos para disputar as bolsas está a obtenção de média mínima de 450 pontos nas provas do Enem, além de nota superior a zero na redação.

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Calendário da lista de espera do Prouni

  • Manifestação de interesse: 26 e 27 de agosto;
  • Resultado da lista de espera: 1º de setembro;
  • Comprovação das informações pelos pré-selecionados: de 1º a 14 de setembro.
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TAGS:
Educação
Ensino Superior
Ministério da Educação (MEC)
Prouni
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