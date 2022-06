Proposta em carta a Bolsonaro não é consenso no conselho da Petrobras

A solução gestada no conselho da Petrobras para a crise que envolve a estatal e o governo, depois de um novo reajuste de preços de gasolina e diesel para as refinarias, pode não ter respaldo suficiente para avançar. Na última sexta-feira, dia 18, buscando uma trégua dos ataques feitos pelo governo de Jair Bolsonaro aos gestores da Petrobras, um dos conselheiros da empresa, Francisco Petros, encaminhou uma carta ao presidente e aos ministros de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, e da Casa Civil, Ciro Nogueira, além de ao próprio presidente demissionário da Petrobras, José Mauro Coelho. A proposta do conselheiro, um dos quatro representantes os acionistas minoritários no colegiado, é de uma “trégua” de 45 dias nos reajustes da Petrobras, enquanto se elabora uma solução mais definitiva para a crise.

Em troca, ele pede que o governo interrompa a cruzada contra a diretoria da empresa, que envolveu até aliados de Bolsonaro no STF, André Mendonça, e no Congresso, por meio do presidente da Câmara, Arthur Lira, além de uma ideia de instaurar uma CPI contra o comando da estatal. Toda essa movimentação desesperada e desastrada causou uma turbulência nas ações da Petrobras, que despencaram mais de 10%, durante o último pregão, queimando 27 bilhões de reais do valor de mercado da companhia.

A saída para a crise proposta por Petros, no entanto, não é unanimidade entre os acionistas minoritários. Outros representantes também foram convidados a assinar a carta e declinaram da sugestão, apurou VEJA. O motivo seria evitar fazer promessas que podem não ser cumpridas. “Não há esta opção de congelamento”, comentou um deles. “Se o petróleo for para 200 dólares, teremos de aumentar.”

É importante ressaltar que os conselheiros e os executivos da Petrobras respondem à Lei das Estatais, à Lei do Petróleo e ao estatuto da empresa. Se, por motivo político, seja por pressão presidencial ou mesmo social, tomarem decisões que prejudiquem os negócios da empresa e os acionistas — o principal dos acionistas sendo o próprio governo federal, que recebe lucros e dividendos da Petrobras –, eles poderão responder judicialmente por isso.

Tais proteções foram estabelecidas até como forma de evitar as interferências políticas que aconteceram na estatal de capital misto durante a presidência de Dilma Rousseff, que obrigava a gestão da Petrobras a praticar preços abaixo do mercado como forma de controlar a inflação durante o seu governo, o que afetava as operações e distorcia os valores praticados pelo mercado, ocasionando prejuízos a importadores de combustíveis e a produtores de etanol.

A conclusão da história foi um rombo acima de 100 bilhões de reais apenas nos resultados da Petrobras. Quando Bolsonaro pressiona os gestores da estatal a não fazerem aumentos, adota a mesma estratégia seguida pela ex-governante ligada ao PT. Mas, desta vez, ele repassa o ônus da decisão, e do não cumprimento das regras, aos outros.

A CARTA

A carta escrita por Petros diz: “acreditamos que o que aqui se propõe pode restabelecer o ambiente saudável de relacionamento institucional da Petrobras com seu principal acionista, bem como, restabelece a normalidade da gestão na busca de soluções úteis ao Brasil, suas instituições e a sociedade, as empresas e todos os stakeholders da Petrobras”. Também propõe a formação de “um grupo de trabalho com todos os agentes do mercado de combustíveis e membros do governo” para formular estratégias que “permitam o funcionamento do mercado em bases sustentáveis para o país e as empresas”.