Promoções-relâmpago fazem 47% dos brasileiros deixarem a segurança de lado

O receio de cair em golpes virtuais não tem sido suficiente para frear o impulso de aproveitar promoções na internet. Um levantamento da empresa de cibersegurança Akamai mostra que 47% dos brasileiros já fizeram compras em promoções-relâmpago sem verificar se o site era seguro, comportamento que aumenta a exposição a fraudes no comércio eletrônico.

O dado chama atenção porque 85% dos entrevistados afirmam ter medo de golpes online. Ainda assim, a pressão para aproveitar ofertas por tempo limitado acaba levando muitos consumidores a priorizar a rapidez da compra em detrimento da segurança.

Segundo a pesquisa, essa sensação de urgência é um dos principais fatores que influenciam o comportamento de compra. Cerca de 80% dos consumidores afirmam que promoções-relâmpago divulgadas por e-mail, aplicativos ou marketplaces exercem forte influência sobre suas decisões. “A velocidade passou a ser parte da experiência de compra, mas ela não pode comprometer a segurança. As empresas precisam equilibrar esses dois fatores para proteger o consumidor sem criar barreiras excessivas durante a jornada de compra”, afirma Fernando Serto, Field CTO da Akamai Technologies para a América Latina.

A pesquisa também identificou que a busca por vantagens financeiras faz muitos consumidores aceitarem riscos adicionais. Mais da metade dos entrevistados (51%) afirmou que compartilharia informações pessoais em troca de benefícios como descontos ou frete grátis. Para especialistas, esse comportamento cria oportunidades para golpes que utilizam ofertas falsas para capturar dados sensíveis.

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Além das promoções, os principais fatores que influenciam a decisão de compra são o preço promocional (25%), a variedade de produtos disponíveis (22%) e a conveniência (20%). Outro aspecto relevante é a influência das redes sociais. Quase 90% dos consumidores afirmam que avaliações positivas de outros clientes impactam suas decisões, enquanto mais de dois terços dizem ser influenciados pelo conteúdo publicado pelas próprias marcas.

Compras pelo celular e Pix ganham espaço

O estudo mostra que o celular já se consolidou como o principal canal de compras para boa parte dos brasileiros. Cerca de 41% utilizam o smartphone como dispositivo principal para realizar compras online. Nos pagamentos, cartões de crédito e Pix aparecem como os meios preferidos, sendo utilizados por aproximadamente 80% dos entrevistados. O cenário reforça a preferência por transações rápidas e com menos etapas, característica que também pode favorecer decisões impulsivas durante grandes campanhas promocionais.

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Entre os produtos mais comprados no último ano estão roupas e acessórios (64%), itens de beleza e cuidados pessoais (49%) e eletrônicos (31%). Embora a conscientização sobre segurança digital tenha aumentado, os golpes continuam fazendo parte da rotina dos consumidores.

Quase três em cada quatro entrevistados disseram já ter sido vítima de fraude ou conhecer alguém que passou por essa situação. As ocorrências mais comuns são compras que nunca foram entregues (46%), golpes envolvendo falsos atendimentos ao cliente (41%) e clonagem de cartão de crédito (29%). Também há relatos frequentes de comprometimento de celulares e outros dispositivos.

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O maior temor dos consumidores, porém, continua sendo o acesso indevido às contas bancárias, citado por 45% dos participantes. Diante desse cenário, os brasileiros esperam que as plataformas reforcem os mecanismos de proteção. Entre as funcionalidades mais desejadas estão notificações de transações em tempo real (67%), políticas claras de reembolso em caso de fraude (57%) e autenticação em dois fatores para pagamentos (53%).