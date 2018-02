Promoção do Boticário distribui hidratante e congestiona site

O Boticário está distribuindo amostras grátis do hidrante ameixa negra, da linha Nativa Spa. A promoção faz parte da campanha de lançamento do produto.

Para participar é preciso se cadastrar no site e indicar a loja do Boticário mais próxima para retirar a amostra.

A promoção congestionou o site da promoção do Boticário. Por volta das 18h, o site informava que o cadastro poderia ser realizado a partir das 18h19. “Espere mais alguns instantes, sua vez de participar já vai chegar”, informava. “Estamos organizando os horários de liberação de acesso ao cadastro* para evitar lentidão ou instabilidade na sua navegação. Por favor, aguarde.”

Procurado, o Boticário informou que a distribuição dura até 4 de março ou enquanto durar os estoques.

Campanhas como a do Boticário costumam inspirar golpistas, que costumam divulgar falsas promoções em correntes do WhatsApp. O objetivo quase sempre é ter acesso aos dados pessoais do consumidor.