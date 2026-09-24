Projetos de data centers em São Paulo saltam de 375 MW para mais de 2 GW

A corrida por data centers ganhou uma nova dimensão em São Paulo. A capacidade de projetos planejados no eixo entre a capital e Campinas saltou de 375 megawatts no primeiro semestre de 2025 para 2.066 megawatts no mesmo período deste ano, segundo dados da Cushman & Wakefield. É um crescimento de 451% em apenas doze meses.

O avanço do pipeline é ainda mais acelerado do que o da infraestrutura que já entrou em operação. A capacidade efetivamente instalada passou de 346 MW para 661 MW no mesmo intervalo, alta de 91%. São Paulo já é o maior mercado de data centers da América Latina e aparece entre os polos das Américas que mais cresceram no período.

A explosão dos projetos reflete principalmente a demanda por computação em nuvem e inteligência artificial. No primeiro semestre deste ano, a região absorveu mais 38 MW de capacidade, enquanto a vacância dos data centers de colocation caiu para apenas 4,1%. Um ano antes, esse indicador estava em 13,3%.

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Há uma peculiaridade nos números: apesar da multiplicação dos projetos futuros, a capacidade atualmente em construção ficou praticamente estável na comparação anual — 250 MW agora, ante 254 MW no primeiro semestre de 2025. Isso mostra que transformar os anúncios em data centers efetivamente ligados à rede será a próxima fronteira da expansão.

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Energia, conexão à rede de transmissão, disponibilidade de terrenos e licenciamento estão entre os gargalos que podem definir quais desses mais de 2 GW planejados efetivamente sairão do papel. O cenário ganha um incentivo adicional com o Redata, regime aprovado neste mês para reduzir a carga tributária sobre equipamentos destinados à instalação e expansão dos data centers.

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Mesmo antes do incentivo, porém, os números já mostram a mudança de escala do mercado. Em um ano, São Paulo deixou de ter algumas centenas de megawatts no horizonte para acumular projetos equivalentes a mais de três vezes toda a capacidade atualmente em operação.