Projeções crescentes de inflação são fantasmas nos 100 dias de Lula

Analistas do mercado financeiro voltaram a revisar para cima as projeções da inflação para este ano e para o próximo. Segundo o Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira, 10, pelo Banco Central, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA) deve encerrar o ano em 5,98%, na segunda semana seguida de revisão para cima. A projeção é ligeiramente maior do que a da semana passada, de 5,96%, mesmo patamar projetado em um mês atrás. Para 2024, o mercado vê o IPCA em 4,14%, pouco acima dos 4,13% da semana passada e dos 4,02% das últimas quatro semanas.

As revisões do mercado no índice de inflação oficial mostram que um dos grandes desafios do governo Lula, tanto dos primeiros 100 dias quanto daqui em diante, é a pressão dos preços. Em catorze semanas, desde o relatório divulgado em 9 de janeiro para cá, os analistas reviram o IPCA de 2023 para cima em onze ocasiões, mantiveram a estimativa em uma dessas semanas e apenas em dois relatórios revisaram para baixo. No primeiro relatório no período do governo Lula, a projeção era que o IPCA encerrasse 2023 em 5,36% e agora está em 5,98%. Para 2024, a inflação foi revista para cima em dez das catorze semanas, saltando de uma previsão de 3,70% no início do ano para 4,14% agora.

Com as revisões para cima, consequências de aumento dos preços administrados (como volta da cobrança de impostos federais e reajustes anuais de preços), mercado de trabalho aquecido e uma inércia inflacionária, o governo Lula elegeu o Banco Central como um de seus maiores inimigos nos primeiros 100 dias de gestão. Lula desferiu diversos ataques ao sistema de metas, afirmando que elas são muito baixas, e ao próprio presidente do BC, Roberto Campos Neto, pelos quais questiona a autonomia do Banco Central e a política monetária vigente.

Na avaliação do BC, apesar do desaquecimento da economia, existe sim uma inflação de demanda, que tem como atuação para contenção a alta nas taxas de juros. Além disso, as expectativas, como o câmbio e juros futuros, interferem na inflação. Apesar dos disparates de Lula e de seus aliados mais próximos, a equipe econômica do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dá sinais mais de encontro ao objetivo da política monetária, como o anúncio do novo arcabouço fiscal e a reoneração dos combustíveis, que já estava precificada. O desafio, entretanto, não é fácil e será preciso equilíbrio para conter o ímpeto gastador do PT e não colocar ainda mais lenha da fogueira inflacionária.