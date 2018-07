Governo derruba projeção do PIB em 2018 de 2,5% para 1,6%

A equipe econômica do governo revisou a projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2018 de 2,5% para 1,6%, de acordo com a nova grade de parâmetros macroeconômicos divulgada nesta sexta-feira (20) pelo Ministério do Planejamento. A revisão aproxima os números do governo aos do mercado. No último Boletim Focus, elaborado pelo Banco Central, a projeção dos economistas do mercado financeiro apontava para uma alta de 1,5% neste ano.

Já a projeção do governo para a inflação medida pelo IPCA em 2018 passou de 3,4% para 4,2%. No Focus, as estimativas dos analistas eram de um IPCA de 4,15% neste ano.

O Ministério do Planejamento também revisou a projeção para o IGP-DI de 2018, de 5,1% para 7,9%. A estimativa da pasta para a Selic (a taxa básica de juros) média em 2018 passou de 6,3% para 6,5% ao ano.

A projeção do governo para o câmbio médio em 2018 passou de R$ 3,4 para R$ 3,6. Por fim, a estimativa de alta da massa salarial nominal passou de 5,1% para 4,2% este ano.

Receitas

O Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas do 3º bimestre divulgado pelo Ministério do Planejamento trouxe uma alta de 11,624 bilhões de reais nas receitas totais projetadas para 2018, em relação ao documento do 2º bimestre. Pelo lado das despesas, a projeção de gastos em 2018 aumentou 7,546 bilhões de reais.

Com as mudanças, a projeção de receita primária total de 2018 passou de 1,470 trilhão de reais para 1,482 trilhão de reais, e a receita líquida – livre de transferências – passou de 1,222 trilhão de reais para 1,226 trilhão de reais. Já a estimativa para as despesas primárias neste ano passou de 1,375 trilhão de reais para 1,383 trilhão de reais.

Espaço fiscal

O Planejamento informou que o espaço para aumento de despesas dentro do Teto de Gastos é de apenas 666,6 milhões de reais. O documento também confirma a existência de um espaço fiscal de 1,845 bilhão de reais no Orçamento de 2018, em relação à meta fiscal deste ano. O objetivo do governo é encerrar 2018 com um déficit primário de até 159 bilhões de reais.

Previsão para 2019

A projeção da equipe econômica para o PIB de 2019 também caiu de 3,3% para 2,5%, segundo o secretário de política econômica do Ministério da Fazenda, Fábio Kanczuk.