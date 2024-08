Programa Desenrola atinge R$ 3 bi em renegociações de dívidas com bancos

O Programa Desenrola Pequenos Negócios para negociação de dívidas com bancos chegou à marca de 98 mil contratos renegociados. O volume representa 3 bilhões de reais em renegociações entre micro e pequenos empreendedores e bancos associados à Febraban. Novas negociações, no entanto, estão suspensas, já que o programa Acredita Brasil, de que o Desenrola faz parte, perdeu a vigência com o fim do prazo da Medida Provisória que o criou, no dia 20 de agosto.

Até essa data foram beneficiados 65 mil microempreendedores individuais (MEI), micro e pequenas empresas com faturamento até 4,8 milhões de reais. Foram beneficiadas dívidas não pagas até 23 de janeiro de 2024.

Mesmo com o fim da vigência da MP, todas as contratações realizadas durante os últimos meses não sofrerão qualquer impacto e seguirão as regras e condições originais. As novas renegociações, porém, serão suspensas até que o Projeto de Lei 1.725 de 2024, que tem o mesmo conteúdo da MP, seja aprovado no Congresso Nacional.