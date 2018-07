Programa de trainee da Rodobens paga R$ 8 mil por mês; veja outros

O segundo semestre é uma época com muitas oportunidades para estudantes universitários e recém-formados conseguirem uma vaga no mercado de trabalho. Ao menos 12 empresas abriram inscrições para seus programas de trainee e estágio, totalizando 1.061 vagas.

Entre as empresas que estão recrutando estão Rodobens, Carrefour, Shell, Cremer e Edenred. Confira:

Estágio

CCEE

Os estudantes podem candidatar-se no programa de estágio até o dia 31 de julho. As inscrições devem ser realizadas neste link.

Para participar, é necessário estar cursando entre o 3º e 6º semestre, com previsão de conclusão de curso em julho ou dezembro de 2020. Após a análise curricular, os selecionados passam por uma dinâmica de grupo e entrevista com o gestor da área. Conhecimento no idioma inglês é considerado um diferencial.

A empresa oferece assistência médica, odontológica, seguro de vida de grupo, vale transporte e vale refeição.

O programa tem duração de dois anos. A CCEE é a instituição responsável por operacionalizar o mercado de compra e venda de energia elétrica no Brasil.

Bolsa-auxílio: não divulgado

Vagas: 13

Pré-requisitos: conhecimento do pacote Office

Cursos: administração, ciências da computação, ciências econômicas, engenharia da computação, engenharia de sistemas, engenharia elétrica e/ou eletrônica, jornalismo, publicidade ou marketing

Shell

Os estudantes podem candidatar-se até o dia 10 de agosto no programa de estágio da Shell. É possível inscrever-se neste link. A empresa fica localizada no Rio de Janeiro.

Durante o processo seletivo, o candidato passa por testes online de habilidades verbais, numéricas e raciocínio abstrato. A etapa seguinte consiste em uma avaliação de comportamento. Os selecionados recebem um convite para uma entrevista online.

Na última etapa, os estudantes participam de uma sessão online ao vivo com dois profissionais da Shell. A partir de um exemplo, os candidatos montam uma apresentação de 10 minutos.

Para participar, a empresa exige os estudantes concluam a graduação entre julho e dezembro de 2020.

Bolsa-auxílio: não divulgado

Vagas: não divulgado

Pré-requisitos: inglês avançado

Cursos: administração, ciências contábeis, comunicação social (jornalismo, relações públicas e publicidade e propaganda), direito, economia, engenharias (elétrica, mecânica, petróleo, produção e química), marketing e relações internacionais

Carrefour

O Carrefour está selecionando estudantes para trabalhar no escritório da empresa no Morumbi, em São Paulo. As inscrições podem ser realizadas até 10 de agosto neste link.

Para participar, é necessário concluir a graduação entre dezembro de 2019 e julho de 2020. O programa de estágio começa em setembro deste ano. Antes, os estudantes passam por três etapas – testes online, processo seletivo na Companhia de Estágios e uma seleção final no Carrefour.

Entre os benefícios, a empresa oferece assistência médica, vale transporte, refeição no local, vale lanche e Cartão Carrefour Funcionário.

Bolsa-auxílio: R$ 1.500

Vagas: mais de 20

Pré-requisitos: inglês avançado, pacote office intermediário

Cursos: administração, engenharias (produção, processos, sistemas, alimentos, etc), direito, ciências contábeis, marketing, comunicação social, publicidade e propaganda, matemática e estatística

Grupo EPD

Os interessados podem candidatar-se ao programa de estágio da empresa neste link. O Grupo EPD, multinacional portuguesa que atua no setor de energia, está selecionando estudantes para seus escritórios em São Paulo, Espírito Santo, Ceará e Rio Grande do Sul.

Após a análise curricular, os candidatos realizam testes online, avaliação de perfil, dinâmica em grupo e entrevista final. Para participar, os candidatos devem concluir a graduação a partir de julho de 2019 – a empresa exige que os estudantes estejam ao menos no 2º ano de graduação.

A empresa oferece vale refeição, vale transporte, seguro de vida, programa de assistência financeira, jurídica e social, programa de incentivo ao esporte, programa de desenvolvimento e de captação e desconto em estabelecimentos parceiros.

Bolsa-auxílio: não divulgado

Vagas: não divulgado

Pré-requisitos: inglês intermediário, pacote office intermediário

Cursos: engenharias, administração, matemática, economia e relações internacionais

CNH Industrial

Os estudantes podem inscrever-se no programa de estágio neste link. Há vagas nos estados de São Paulo, Paraná e Minas Gerais.

Para participar, o estudante precisa concluir a graduação a partir de outubro de 2018. Após a inscrição, os candidatos participam de testes online, atividade interativa, entrevista online e painel de negócios.

A CNH Industrial oferece vale transporte, vale alimentação e seguro de vida.

Bolsa-auxílio: R$ 2.500

Vagas: 28

Pré-requisitos: inglês fluente

Cursos: engenharias (agronômica, logística, mecânica e de produção), administração, economia, ciências contábeis e áreas relacionadas.

Gusmão & Labrunie Advogados

O escritório de advocacia está selecionando estagiários até o dia 13 de agosto. Os interessados podem candidatar-se neste link.

A empresa solicita que os estudantes estejam cursando entre o 5º e 8º semestre de direito e queiram desenvolver uma carreira em Propriedade Intelectual. O escritório está localizado na Avenida Faria Lima, em São Paulo.

Além da bolsa-auxílio, os selecionados recebem vale transporte, vale refeição, vale alimentação e seguro de vida.

Bolsa-auxílio: não divulgado

Vagas: não divulgado

Pré-requisitos: bom domínio de inglês

Cursos: direito

Braskem

A empresa vai abrir em 1º de agosto as inscrições para dois programas: o estágio técnico e o universitário. Há vagas para os escritórios e unidades da empresas em Alagoas, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. A candidatura deve ser realizada neste link até 3 de setembro.

São 230 vagas para o estágio universitário e outras 90 vagas para o técnico. Para o primeiro, os estudantes devem estar cursando o penúltimo ou último ano da faculdade. No segundo, podem candidatar-se quem estiver cursando a partir do segundo semestre do curso técnico – mas é necessário ter 18 anos completos até dezembro de 2018.

O técnico vai selecionar estudantes para trabalhar nas operações industriais do ABC e Paulínia (SP), Duque de Caxias (RJ), Triunfo (RS), Maceió (AL) e Camaçari (BA).

Além da bolsa-auxílio, os aprovados recebem vale transporte, vale alimentação, assistência médica e seguro de vida.

Bolsa-auxílio: não divulgado

Vagas: 300

Pré-requisitos: não divulgado

Cursos: administração, ciências contábeis, ciências econômicas, comércio exterior, comunicação social (jornalismo e relações públicas), engenharias, cursos de TI, logística, biologia, psicologia, química, relações internacionais, automação, automação industrial, edificações elétricas, eletroeletrônica, eletromecânica, eletrônica, eletrotécnica, instrumentação, manutenção, manutenção mecânica, mecânica, mecatrônica, metalurgia, plásticos, química industrial, robótica ou segurança do trabalho e soldagem.

Trainee

Edenred

A empresa, dona da marca Ticket, prorrogou as inscrições para seu processo seletivo até o dia 1º de agosto. É possível candidatar-se neste link – as vagas são para os escritórios da empresa em São Paulo e no Rio Grande do Sul.

Para participar, é necessário ter concluído a formação superior entre junho de 2016 e dezembro de 2017. A primeira etapa do processo de seleção inclui uma dinâmica em grupo e prova de inglês. Em seguida, os candidatos são entrevistados pelos gestores e área de Recursos Humanos. Os selecionados para a última etapa participam de uma atividade.

É o primeiro programa de trainee da Edenred. Os recém-formados começam a trabalhar em setembro deste ano.

Salário: não divulgado

Vagas: não divulgado

Pré-requisitos: inglês avançado

Cursos: engenharia, administração, ciências contábeis, economia, estatística, matemática, relações internacionais, publicidade e propaganda ou marketing

Cremer

Os interessados podem candidatar-se ao trainee da Cremer até o dia 2 de setembro. O programa é um dos mais concorridos do Brasil – em três semanas, a empresa recebeu 30.000 inscrições.

Estudantes que concluíram a graduação há três anos ou que estão no último ano da faculdade podem candidatar-se neste link. O processo de seleção é composto por quatro etapas – inscrições, testes online, dinâmica em grupo, painel com lideranças da Cremer.

Os aprovados no programa ficam sabendo em novembro, mas só começam a trabalhar em janeiro. Segundo a empresa, 90% dos ex-trainees que continuam na empresa estão em cargos de liderança.

Salário: não divulgado

Vagas: não divulgado

Pré-requisitos: disponibilidade para viagens e mudança para qualquer cidade do Brasil

Cursos: todos os cursos

Ernst & Young

A empresa está com as inscrições abertas para seu programa de trainee até o mês de outubro. A candidatura pode ser realizada no site da empresa.

O programa destina-se a estudantes universitários ou recém-formados há dois anos. Após a inscrição, o candidato ainda participa de uma etapa presencial para apresentação da empresa e uma redação, testes online, dinâmica em grupo e entrevistas.

Salário: não divulgado

Vagas: 700

Pré-requisitos: varia de acordo com o curso

Cursos: ciências contábeis (a partir do 2º ano e inglês básico); administração de empresas, ciências atuariais, direito, economia, engenharia (todas), estatística, física, cursos de TI, matemática e relações internacionais (a partir do penúltimo ano de graduação e inglês nível intermediário)

Rodobens

A empresa está selecionando recém-formados até 26 de agosto. É possível candidatar-se no site da empresa.

Podem candidatar-se estudantes formados entre julho de 2016 e dezembro de 2018. Além da inscrição, os candidatos participam de testes online, entrevistas online e presenciais, que acontecem em São José do Rio Preto e São Paulo.

As vagas oferecem remuneração anual de até 106.000 reais – cerca de 8,8 mil reais por mês. Os aprovados também recebem assistência médica, odontológica e seguro de vida.

Salário: até R$ 106.000 anual

Vagas: não divulgado

Pré-requisitos: inglês avançado, disponibilidade para viagens e mudanças de cidade

Cursos: todos os cursos, exceto os de saúde

VLI

O programa de trainee da empresa está com as inscrições abertas até 20 de agosto. A candidatura pode ser realizada neste link.

Durante o processo seletivo, os recém-formados realizam testes online, dinâmica em grupo, painel de negócios, entrevista com executivos e encontro com o presidente da empresa.

Para participar, os candidatos devem ter concluído a graduação entre dezembro de 2016 e dezembro de 2018. Para engenheiros pós-graduandos em engenharia de segurança do trabalho é permitido que a conclusão do curso tenha sido finalizada a partir de dezembro de 2014.

Os jovens atuarão em áreas de planejamento, manutenção, inovação e operação que englobam as operações ferroviárias, portuárias e de terminais da empresa. Os selecionados também participam de uma pós-graduação em engenharia ferroviária ou engenharia de portos e terminais em universidades de renome no Brasil.

A VLI oferece aos aprovados vale refeição, vale alimentação, participação nos lucros, assistência médica, odontológica, seguro de vida e previdência privada.

Salário: não divulgado

Vagas: não divulgado

Pré-requisitos: inglês avançado, informática avançada e disponibilidade para viagens

Cursos: engenharia (todas), administração, arquitetura, economia, comércio exterior, sistemas de informação, ciências da computação, estatística, física, matemática e química