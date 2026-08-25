Profissionais de saúde tomam até 82% mais crédito no consignado CLT

Trabalhadores da área da saúde estão contratando valores bem maiores no consignado CLT do que profissionais de outros setores. Levantamento da fintech meutudo, com base em 1,7 milhão de contratos feitos no primeiro semestre, mostra que o tíquete médio chega a R$ 3.307 entre funcionários de pronto-socorro e urgência.

O valor é 82% superior aos R$ 1.815 contratados, em média, por trabalhadores de teleatendimento. No atendimento hospitalar, o tíquete também é elevado, de R$ 3.199. Já entre empregados de supermercados, fica em R$ 2.230.

Os supermercados, porém, lideram em quantidade de operações na base analisada pela fintech: concentram 6,4% dos contratos. Atendimento hospitalar aparece em seguida, com 3,3%, à frente de limpeza predial e domiciliar, com 2,7%, e transporte rodoviário de carga, com 2,4%.

O levantamento também reforça a concentração do consignado CLT entre trabalhadores mais jovens. Pessoas com menos de 35 anos respondem por 55,3% dos contratos analisados. O valor tomado aumenta com a idade: parte de R$ 1.893 entre os profissionais de até 24 anos e chega a R$ 3.375 entre aqueles com 55 anos ou mais.