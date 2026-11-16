Profissionais com 55 anos ou mais põem IA no topo das prioridades, mostra estudo

O interesse pela inteligência artificial no trabalho não é exclusividade de quem começou a carreira na era digital. Entre os profissionais com 55 anos ou mais, a tecnologia divide com o trabalho híbrido ou remoto o primeiro lugar nas demandas por inovação. O resultado aparece em um estudo da FESA Group, com coautoria da Swile e do LinkedIn, e contrasta com a associação entre trabalhadores mais velhos e resistência a novas ferramentas.

Nessa faixa etária, os dois temas foram citados por 67,6% dos entrevistados. Entre os participantes de até 22 anos, IA também está entre as quatro principais prioridades, com 63,1%. Já nos grupos intermediários, de 23 a 38 e de 39 a 54 anos, novos modelos de planejamento de carreira ocupam a primeira posição.

As respostas mostram o que os profissionais querem ver avançar nas empresas, sem medir frequência de uso ou domínio da tecnologia. Há, porém, uma demanda por inovação entre trabalhadores que já atravessaram outras transformações na maneira de exercer suas funções, da chegada da internet à expansão dos serviços pelo celular.

O documento reúne recortes da pesquisa Planeta Firma 2026, da Swile com a Leme Consultoria, levantamentos de outras instituições e análises sobre gestão de pessoas. No debate sobre adoção de IA, entram tanto o acesso às ferramentas quanto as condições para aprender a utilizá-las, com treinamento, tempo para experimentar e critérios para conferir os resultados.

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A experiência profissional acrescenta outra dimensão à discussão. Usar uma ferramenta para preparar uma apresentação, analisar informações ou elaborar uma proposta envolve definir o problema e julgar se a resposta faz sentido para aquele negócio. A familiaridade com a interface é apenas uma parte desse trabalho.

“É preciso avaliar o conjunto de habilidades do profissional, sem presumir sua capacidade pela idade. Essa avaliação deve fazer parte da cultura e das políticas da empresa”, afirma Lara Magalhães, sócia e cofundadora do Coletivo 45+, consultoria voltada ao público acima de 45 anos e à diversidade etária nas empresas.

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Essa contribuição não depende apenas do tempo de carreira. Conhecimento da operação, prática com ferramentas e entendimento das necessidades do cliente podem estar distribuídos entre pessoas de diferentes idades e cargos. O desafio de gestão é permitir que essas competências se encontrem em projetos concretos.

Na FESA, uma experiência nessa direção reúne funcionários de diferentes áreas para testar aplicações de inteligência artificial. Chamado de Guardiões de IA, o projeto considera a disposição para experimentar e a indicação dos colegas na escolha dos participantes. Há trabalhos que colocam o presidente da consultoria e um analista na mesma discussão.

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O modelo foi descrito a VEJA por Rafael Bertoni, sócio e diretor de Dados e Tecnologia da FESA Group e um dos coautores do estudo. Os grupos avaliam possibilidades de uso antes de disponibilizar ferramentas para outras equipes. A participação não fica restrita à área de tecnologia nem a um nível hierárquico.

A presença de profissionais de várias gerações, entretanto, não garante que exista colaboração. O estudo diferencia a composição etária da equipe das relações construídas entre seus integrantes. É possível ter idades diversas no quadro de funcionários e manter conhecimentos isolados, sem oportunidades de troca.

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“Reunir diferentes gerações no mesmo espaço é apenas uma realidade demográfica. Sem oportunidades de troca e aprendizado, essa convivência pode gerar desgaste em vez de contribuir para o trabalho”, afirma Magalhães.

No projeto da FESA, os funcionários escolhidos atuam como interlocutores de suas áreas durante os testes. Depois dessa etapa, as aplicações podem chegar aos demais colegas, acompanhadas do conhecimento produzido por quem participou do desenvolvimento.