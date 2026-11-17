Produtos de beleza, saúde e automotivos devem liderar vendas online na Black Friday
Estimativa foi realizada com base em dados do Nu Empresas, plataforma que pertence ao Nubank
As vendas da Black Friday deste ano devem ser puxadas por produtos de beleza e saúde, além de artigos automotivos, seguindo uma tendência apontada por dados do Nu Empresas ao longo do ano. A informações foram enviadas pelo Nubank a VEJA Negócios nesta terça-feira, 17.
Segundo o Nubank, isso acontece porque estes segmentos foram os que mais ampliaram sua participação nas vendas online do varejo entre janeiro e setembro de 2026. O levantamento considera pagamentos via Link de Pagamento de clientes PJ do varejo.
Entre janeiro e setembro de 2026, as vendas à distância de produtos automotivos, de beleza e de saúde feitas por clientes PJ do Nu Empresas mais do que dobraram em relação ao mesmo período de 2025, com altas de 121%, 111% e 107%, respectivamente.
Entre os dez maiores setores do varejo, foram os únicos a crescer nesse ritmo. O crescimento reflete tanto a evolução de cada setor quanto a expansão da base de clientes do Nu Empresas no período.
Os três segmentos também registraram crescimento nas vendas online durante a Black Friday de 2025. No fim de semana da data, segundo dados de Nu Empresas, as vendas de itens de beleza cresceram 47%, as de itens automotivos, 19%, e as de saúde, 18%. Moda e alimentos e bebidas vieram em seguida, com altas de 15% e 13%, respectivamente.
Ainda de acordo com o levantamento, as vendas online cresceram 20% no fim de semana da Black Friday de 2025, em comparação com a média dos mesmos dias da semana entre 29 de setembro e 2 de novembro de 2025, enquanto as vendas presenciais variaram em cerca de 1%.
Isso reforça a relevância dos canais digitais para diferentes segmentos do varejo, o que se torna ainda mais evidente na Black Friday, uma das principais datas do calendário comercial.