As vendas da Black Friday deste ano devem ser puxadas por produtos de beleza e saúde, além de artigos automotivos, seguindo uma tendência apontada por dados do Nu Empresas ao longo do ano. A informações foram enviadas pelo Nubank a VEJA Negócios nesta terça-feira, 17.

Segundo o Nubank, isso acontece porque estes segmentos foram os que mais ampliaram sua participação nas vendas online do varejo entre janeiro e setembro de 2026. O levantamento considera pagamentos via Link de Pagamento de clientes PJ do varejo.

Entre janeiro e setembro de 2026, as vendas à distância de produtos automotivos, de beleza e de saúde feitas por clientes PJ do Nu Empresas mais do que dobraram em relação ao mesmo período de 2025, com altas de 121%, 111% e 107%, respectivamente.

Entre os dez maiores setores do varejo, foram os únicos a crescer nesse ritmo. O crescimento reflete tanto a evolução de cada setor quanto a expansão da base de clientes do Nu Empresas no período.

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Os três segmentos também registraram crescimento nas vendas online durante a Black Friday de 2025. No fim de semana da data, segundo dados de Nu Empresas, as vendas de itens de beleza cresceram 47%, as de itens automotivos, 19%, e as de saúde, 18%. Moda e alimentos e bebidas vieram em seguida, com altas de 15% e 13%, respectivamente.

Ainda de acordo com o levantamento, as vendas online cresceram 20% no fim de semana da Black Friday de 2025, em comparação com a média dos mesmos dias da semana entre 29 de setembro e 2 de novembro de 2025, enquanto as vendas presenciais variaram em cerca de 1%.

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Isso reforça a relevância dos canais digitais para diferentes segmentos do varejo, o que se torna ainda mais evidente na Black Friday, uma das principais datas do calendário comercial.