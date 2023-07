Produção industrial volta ao azul em maio, mas está no zero a zero no ano

A produção industrial no Brasil avançou 0,3% em maio, voltando ao azul após recuo de 0,6% no mês anterior. O resultado, em linha com a expectativa dos analistas, traz um respiro para o setor, que vem acumulando mais quedas que alta. No ano, inclusive, o setor marca perda de 0,4%, enquanto no acumulado dos últimos 12 meses, a variação foi nula (0,0%).

Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgada nesta terça-feira, 4, pelo IBGE. O setor industrial reclama muito das altas taxas de juros no país, que tem aumentado os custo para a produção e também dificultando que o consumidor financie bens.

“Ainda que tenha um resultado próximo à estabilidade, ao comparar o patamar de maio com o de dezembro do ano passado, a indústria tem um saldo positivo de 0,4%. O resultado de maio também traz uma disseminação de taxas positivas por três das quatro grandes categorias econômicas e 19 dos 25 ramos investigados. É o maior espalhamento desde setembro de 2020, quando havia 23 atividades mostrando crescimento”, destaca o gerente da pesquisa, André Macedo. Á época, o setor industrial se recuperava de perdas intensas enfrentadas em março e abril daquele ano, no início da pandemia de Covid-19 no país.

Mesmo com resultado positivo em maio, a indústria se encontra 1,5% abaixo do patamar pré-pandemia, registrado em fevereiro de 2020. Na comparação com abril, as maiores influências positivas sobre o resultado da indústria vieram dos setores de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (7,7%), veículos automotores, reboques e carrocerias (7,4%) e máquinas e equipamentos (12,3%).

Na atividade de derivados do petróleo, o resultado é o quarto positivo seguido, acumulando ganho de 15,0% no período. Já o segmento de veículos automotores, reboques e carrocerias voltou a crescer após dois meses consecutivos de queda, quando acumulou redução de 2,6%. “Março e abril foram marcados pelas paralisações e as concessões de férias coletivas no setor. O crescimento em maio é explicado pela volta à produção”, afirma Macedo. O programa de estímulo à produção, que concede créditos tributários para desconto no preço final de carros de até 120 mil reais entrou em vigor em junho.

Na mesma comparação, a expansão de máquinas e equipamentos ajudou o setor a recuperar parte da perda apontada em abril (-11,7%). “Nesse segmento, destaca-se o aumento da produção de bens de capital voltados para o setor agrícola e para a área de construção”, pontua. Os bens de capital são aqueles usados na produção de outros itens na indústria, como é o caso de máquinas e equipamentos.

Outras atividades com resultados positivos em maio foram indústrias extrativas (1,2%), produtos de metal (6,1%), outros equipamentos de transporte (10,2%), metalurgia (2,1%), produtos diversos (6,6%) e couro, artigos para viagem e calçados (4,9%).

Entre os setores que pressionaram negativamente a indústria estão o de produtos alimentícios (-2,6%), que recuou pelo quinto mês consecutivo, e o de produtos farmoquímicos e farmacêuticos (-9,7%), que também já havia retraído em abril (-0,4%).

André Macedo ressalta, porém, que o setor de alimentos vinha de uma sucessão de bons resultados no fim do ano passado. “O saldo desse setor é positivo se considerarmos um período maior. Além de ser precedido por taxas positivas de grande amplitude, o resultado negativo em maio é relacionado a outros fatores, como a queda na produção de carne de bovinos e derivados de soja”, completa. O setor de alimentos, que responde por cerca de 15% do índice geral, acumula um ganho de 8,3% quando somados os três últimos meses de 2022 e os cinco primeiros meses deste ano. Com as cinco quedas seguidas, o setor acumula perda de -9,7%.

