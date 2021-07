Produção industrial volta a crescer em maio após três meses de recuo

A produção industrial brasileira voltou a crescer. Após três meses de recuo, o setor avançou 1,4% em maio na comparação com o período anterior. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados nesta sexta-feira, 2, o resultado fez com que o setor chegasse ao mesmo patamar de fevereiro de 2020, no cenário pré-pandemia.

A alta na produção de alimentos (2,9%), coque, derivados do petróleo e biocombustíveis (3,0%) e indústrias extrativas (2,0%) puxou o resultado do mês. Com o recrudescimento da pandemia, em especial nos meses de março e abril, o resultado de maio tem como pano de fundo a estabilização no número da casos e menos medidas restritivas adotadas por estados e municípios.

O gerente da pesquisa do IBGE, André Macedo, ressalta que o resultado positivo não significa uma reversão do saldo negativo acumulado nos meses de fevereiro, março e abril, que foi de 4,7%. “Há uma volta ao campo positivo, mas está longe de recuperar essa perda recente que o setor industrial teve. Muito desse comportamento de predominância negativa nos últimos meses tem uma relação direta com o recrudescimento da pandemia, no início de 2021, que trouxe um desarranjo para as cadeias produtivas”, explica.

O pesquisador destaca que o desabastecimento de matéria-prima e o encarecimento dos custos de produção estão entre as consequências sentidas pelo setor industrial. “Embora o resultado de maio na comparação com abril tenha sido positivo, quando olhamos o início de 2021 face ao recrudescimento da pandemia e todos os seus efeitos, o saldo ainda é negativo, haja vista que, quando pegamos outros indicadores, como o índice de média móvel trimestral, a leitura ainda é descendente”, analisa. Em maio, o índice de média móvel trimestral caiu 0,8%.

O resultado positivo do índice geral em maio foi disseminado por quinze das 26 atividades investigadas pela pesquisa. “Esse número maior de atividades com crescimento está relacionado ao fato de termos, nos meses anteriores, um perfil bastante disseminado de atividades em queda. Isso faz com que haja uma volta natural ao campo de crescimento em função das quedas mais acentuadas nesses meses”, diz André.

“A maior parte das atividades volta ao crescimento após perdas importantes nos meses anteriores. O setor de derivados do petróleo, por exemplo, que é o segundo maior impacto positivo do mês, havia recuado 10%. Isso significa que há algum grau de recomposição em relação às perdas dos últimos meses.”

Outros resultados positivos vieram das atividades de metalurgia (3,2%), de outros produtos químicos (2,9%), de produtos farmoquímicos e farmacêuticos (8,0%), de bebidas (2,9%) e de confecção de artigos do vestuário e acessórios (6,2%). Já as atividades que mais impactaram negativamente o índice foram produtos de borracha e de material plástico (-3,8%), máquinas e equipamentos (-1,8%) e produtos têxteis (-6,1%).

Houve avanço em duas das grandes categorias econômicas: bens de consumo semi e não-duráveis (3,6%) e bens de capital (1,3%). Já os setores produtores de bens de consumo duráveis (-2,4%) e de bens intermediários (-0,6%) recuaram em maio.

Melhor que ano passado

Na comparação com maio do ano passado, a produção industrial cresceu 24,0%, a segunda taxa mais elevada desde o início da série histórica da pesquisa, em janeiro de 2002. A mais alta foi registrada no mês passado (34,7%). É o nono mês consecutivo de crescimento nesse indicador.

O gerente da pesquisa ressalta que os resultados positivos são explicados pela baixa base de comparação, já que, à época, a indústria sofria as consequências das paralisações das plantas industriais em função das medidas de isolamento social para combater a pandemia de Covid-19. “Precisamos lembrar que os meses de abril e maio do ano passado foram os pontos mais baixos da série histórica. Isso explica essas taxas muito expressivas do ponto de vista da magnitude e esse espalhamento de resultados positivos pelas atividades”, pontua André. Em maio de 2020, o setor industrial havia recuado 21,9%.

André Macedo reforça que, além de impactar diretamente no setor industrial, o agravamento da pandemia atingiu outros setores econômicos, o que reflete nos resultados da indústria. “Pelo lado do consumo das famílias, da demanda, há todos os fatores que nos afetam no dia a dia: renda disponível menor, inflação mais elevada, contingente importante de trabalhadores fora do mercado de trabalho. Tudo isso influencia a economia como um todo e a produção industrial também sente isso de alguma forma”, diz.

Os resultados positivos nesse indicador, em maio de 2021, alcançaram todas as quatro grandes categorias econômicas, 22 das 26 atividades, 69 dos 79 grupos e 76,3% dos 805 produtos pesquisados. Entre os principais impactos estão as atividades de veículos automotores, reboques e carrocerias (216,0%), máquinas e equipamentos (64,9%), metalurgia (49,3%), indústrias extrativas (11,8%) e produtos de minerais não-metálicos (47,1%).