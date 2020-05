Produção industrial tem maior tombo mensal desde a greve dos caminhoneiros

A pandemia do novo coronavírus começou a refletir nos números da atividade econômica brasileira. Segundo dados da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgados nesta terça-feira, 5, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a produção industrial declinou 9,1% em março, na comparação com o mês de fevereiro. É o pior desempenho para o mês de março da série histórica da pesquisa, iniciada em 2002. Além disso, trata-se da queda mensal mais acentuada desde maio de 2018, quando a atividade do setor afundou 11%, duramente afetado pela greve dos caminhoneiros. Na comparação com março do ano anterior, a queda foi de 3,8%. O cenário, inclusive, pode se deteriorar ainda mais nos dados de abril, porque começou a valer em meados do mês em março os efeitos de distanciamento social, que fizeram a demanda por diversos produtos despencar, com decretos de diversos estados e municípios.

Com a derrocada de março, a produção industrial passou a acumular uma retração de 1,7% nos três primeiros meses do ano — se comparado aos últimos três meses de 2019, a queda é de 2,6%. No acumulado de 12 meses, por sua vez, a queda é menor: de 1%. “O impacto da pandemia fica evidenciado quando se compara com o mês de fevereiro, já que a taxa é fortemente negativa e representa a queda mais intensa desde maio de 2018. E não apenas pela magnitude da taxa, mas também pelo alargamento por diversas atividades, incluindo todas as quatro categorias econômicas e 23 das 26 atividades pesquisadas”, analisa André Macedo, gerente da pesquisa.

Como não é um movimento pontual, como na greve dos caminhoneiros, a tendência é de quedas acentuadas nas próximas pesquisas. Além disso, a enfermidade afetou de maneira diferente as diversas cadeias da indústria: enquanto o segmento de veículos automotores registrou uma queda acachapante, de 28%, o segmento de alimentos obteve um declínio em menor intensidade (-3,8%).

“Trata-se de um segmento com uma importância para a manutenção do consumo das famílias. E há até atividades com comportamento positivo, como perfumaria, produtos de limpeza e higiene pessoal, que também vão nessa esteira das necessidades básicas das famílias. Mas o que se verifica no conjunto do setor industrial é um comportamento negativo relevante e, mais do que isso, uma disseminação de resultados negativos por várias atividades”, diz Macedo. Com o resultado de março, o patamar de produção retornou a nível próximo ao de agosto de 2003, ficando 24% abaixo do pico histórico, alcançado em maio de 2011 – em fevereiro essa distância era de 16,4%.

