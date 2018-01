Produção industrial sobe 0,2% em novembro, terceira alta seguida

A produção industrial subiu 0,2% em novembro frente a outubro, divulgou o IBGE nesta sexta-feira. O resultado representa a terceira alta consecutiva neste tipo de comparação. Em relação a novembro do ano passado, a produção foi 4,7% maior – o melhor resultado neste tipo de comparação para o mês desde 2010.

Metade dos setores tiveram aumento na produção frente ao mês passado. As principais influências positivas foram produtos farmoquímicos e farmacêuticos (6,5%), segundo o IBGE

O setor de bebidas foi oi que mais teve impacto negativo no mês (queda de 5,7%). “Outros impactos negativos importantes foram observados nos setores de confecção de artigos do vestuário e acessórios (5,8%), de produtos diversos (9,0%), de máquinas e equipamentos (1,4%) e de veículos automotores, reboques e carrocerias (0,7%)”, diz o IBGE.

Apesar da queda em relação a outubro, o setor automotivo teve alta de 18,8% em novembro na comparação com o mesmo mês de 2016. Foi a maior contribuição para o resultado positivo da indústria no confronto com novembro do ano passado. Em 2017, a venda de veículos novos subiu pela primeira vez após quatro anos, com uma alta de 9,25%, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).