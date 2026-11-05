Produção industrial recua 0,8% em setembro, aponta IBGE

A produção industrial brasileira caiu 0,8% em setembro, na comparação com agosto, e manteve a trajetória de enfraquecimento observada desde maio. Nesse intervalo, o setor acumulou retração de 4,1%, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 5, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em relação a setembro do ano passado, o recuo foi de 2,5%, resultado mais negativo que os registrados em agosto (-1,2%) e julho (-0,5%).

A queda foi disseminada: 17 dos 25 ramos industriais pesquisados tiveram desempenho negativo na passagem de agosto para setembro. As maiores influências vieram das atividades de coque, derivados de petróleo e biocombustíveis, cuja produção diminuiu 4,2%, e de produtos alimentícios, com retração de 1,7%. Também contribuíram para o resultado negativo os segmentos de máquinas e equipamentos (-2,1%), produtos farmoquímicos e farmacêuticos (-3,1%) e veículos automotores, reboques e carrocerias (-1,2%).

Entre as grandes categorias econômicas, bens de capital apresentou o pior resultado mensal, com queda de 1,9%. Também houve recuos na produção de bens de consumo semi e não duráveis (-1,2%) e de bens intermediários (-0,7%). Na direção oposta, a fabricação de bens de consumo duráveis avançou 0,7%, enquanto a indústria extrativa registrou alta de 1,7%, interrompendo uma sequência de quatro meses de resultados negativos.

Apesar das perdas recentes, a produção industrial ainda apresenta crescimento de 0,4% no acumulado de janeiro a setembro de 2026, frente ao mesmo período do ano passado. Considerando os últimos 12 meses, a alta é de 0,2%. No terceiro trimestre, entretanto, o setor registrou queda de 1,4% em relação ao mesmo intervalo de 2025. Na comparação anual de setembro, o IBGE ressalta que o mês teve 21 dias úteis, um a menos do que em setembro do ano passado.