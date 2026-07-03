Produção industrial recua 0,2% em maio por piora no setor petrolífero

A produção industrial recuou 0,2% em maio frente a abril, primeiro resultado negativo do ano. A informações foi publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 3. Em relação a maio de 2025, a indústria variou 0,2%, após avançar 2,7% em abril. O acumulado no ano avançou 1,4%, enquanto nos últimos 12 meses, variou 0,4%.

Na passagem de abril para maio, três das grandes categorias econômicas e 8 dos 25 ramos industriais tiveram queda na produção. Entre as atividades, nessa mesma comparação, as influências negativas mais intensas vieram de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (-6,1%) e indústrias extrativas (-2,6%).

Outras contribuições negativas relevantes foram produtos alimentícios (-1,3%), produtos têxteis (-4,0%), impressão e reprodução de gravações (-8,1%) e equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (-2,0%).

Já entre as 16 atividades com avanço na produção, produtos farmoquímicos e farmacêuticos (13,1%), veículos automotores, reboques e carrocerias (4,1%) e produtos químicos (3,1%) exerceram as principais influências.

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Vale destacar também os impactos positivos dos setores de metalurgia (2,3%), confecção de artigos do vestuário e acessórios (4,7%), outros equipamentos de transporte (4,7%), máquinas, aparelhos e materiais elétricos (2,6%) e máquinas e equipamentos (1,2%).

Entre as grandes categorias econômicas, ainda na comparação com abril, bens de consumo semi e não duráveis (-1,3%) tiveram o maior recuo e intensificaram o resultado negativo de abril (-0,3%).

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Bens intermediários (-0,4%) e bens de capital (-0,2%) também registraram taxas negativas. Enquanto bens de consumo duráveis (3,6%) foram o único resultado positivo, eliminando o recuo de 3,1% de abril, quando interrompeu três meses consecutivos de expansão.