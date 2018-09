Produção industrial recua 0,2% em julho com relação a junho, diz IBGE

A produção industrial recuou 0,2% em julho deste ano no comparativo com junho, quando cresceu 12,9%. Mas, em relação a julho de 2017, o setor apresentou alta de 4%. No ano, a indústria acumula alta de 2,5% até julho. Os dados forma divulgados nesta terça-feira, 4, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Pelos dados do IBGE, ocorreu ganho no ritmo das fábricas no acumulado dos últimos 12 meses, que passou de 3,1% em junho para 3,2% em julho de 2018.

A queda na indústria, de junho para julho de 2018, segundo o IBGE, reflete as taxas negativas apresentadas em 10 dos 26 segmentos pesquisados, com destaque para veículos automotores, reboques e carrocerias, que caiu 4,5% e produtos alimentícios, 1,7%.

Outras contribuições negativas vieram de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos, que apresentaram retração de 7,2%, de produtos de minerais não metálicos, com outros 3,0%, e de couro, artigos para viagem e calçados que apresentaram queda de 5,4%.

Segundo o IBGE, entre os 16 segmentos que ampliaram a produção em julho de 2018, os destaques foram outros produtos químicos, que cresceram 4,3% o seu ritmo, com o segundo mês seguido de crescimento na produção e acumulando 12,6% de alta.

O segmento classificado como outros equipamentos de transporte aumentaram 16,7%, eliminando parte do recuo de 24,4% nos meses de maio e junho. Máquinas e equipamentos também melhorou o seu ritmo de produção em 2,9% no período, acumulando 8,6% nos dois últimos meses.

Já a indústria de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis evoluiu 1% no período, em alta pelo quinto mês consecutivo, com ganho de 13,6% no acumulado até julho.

Alta em um ano

Agora, na comparação com julho de 2017, o setor industrial cresceu 4% em julho de 2018, com resultados positivos nos 19 dos 26 ramos avaliados e em 58,4% dos 805 produtos pesquisados.

Segundo o IBGE, a produção de veículos automotores, reboques e carrocerias cresceu 21,0%, e coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis outros 11,3%, e foram os segmentos que puxaram a alta na produção industrial.

Os dados mostram que outras contribuições positivas vieram de indústrias extrativas, que cresceram 3,8%, bebidas com alta de 12,5%, de celulose, papel e produtos de papel que expandiu 9,2%. Já máquinas e equipamentos aumentou o ritmo em 7,4%, outros produtos químicos apresentou melhora de 4,2%, metalurgia outros 4,8%. Produtos de borracha e de material plástico apresentou alta de 5% e de máquinas, aparelhos e materiais elétricos outros 5,1%.

Conforme o IBGE, os sete setores que apresentaram queda no comparativo de julho deste ano ante julho de 2017, o principal impacto veio dos produtos alimentícios, com 5,8% de recuo. Destacam-se, ainda, as contribuições negativas em equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos com 9,5% e de couro, artigos para viagem e calçados que caiu 6,4%.