Produção industrial no Brasil sobe 0,2% em fevereiro, diz IBGE

A produção industrial brasileira registrou alta de 0,2% em fevereiro na comparação com o mês anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira. O resultado positivo vem depois de um recuo (-2,2%) em janeiro.

Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, a produção subiu 2,8%. O acumulado nos últimos doze meses avançou 3%, o melhor resultado desde junho de 2011 (3,6%). No acumulado do ano, a alta é de 4,3%.

Em fevereiro, houve crescimento em 14 dos 26 ramos industriais pesquisados pelo IBGE. Entre os setores, as principais influências positivas foram: perfumaria, sabões, produtos de limpeza e de higiene pessoal (4,4%); veículos automotores, reboques e carrocerias (0,9%); produtos de metal (3,1%; produtos diversos (7,4%); couro, artigos para viagem e calçados (4,1%); máquinas, aparelhos e materiais elétricos (2,6%). O setor de bebidas (1,8%) manteve o crescimento e acumulou expansão de 6,9% nos três últimos meses.

No lado oposto, a queda mais importante para a média global foi a das indústrias extrativas (-5,2%). Esse resultado eliminou o avanço de 3,4% de janeiro. Outras quedas importantes foram dos setores de produtos farmoquímicos e farmacêuticos (-8,1%), alimentícios (-0,8%), coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (-1,3%), máquinas e equipamentos (-2,7%), manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos (-11,3%), impressão e reprodução de gravações (-14,8%) e metalurgia (-1,5%).

