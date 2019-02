Produção industrial na Grã-Bretanha cai em junho

A produção do setor industrial da Grã-Bretanha teve em junho a maior queda mensal em mais de três anos e meio, segundo dados do Escritório para Estatísticas Nacionais (ONS, na sigla em inglês). O feriado público extra naquele mês em razão da celebração do jubileu da rainha Elizabeth II aparentemente prejudicou os resultados das indústrias.

Leia também

Itália afunda na recessão: PIB cai 0,7% no 2º trimestre

Na comparação com maio a produção industrial – que inclui os setores de manufatura, mineração, eletricidade, gás e água – caiu 2,5%, o maior declínio desde novembro de 2008. Em relação a junho do ano passado, o recuo foi de 4,3%, o maior desde novembro de 2009. Economistas consultados pela Dow Jones previam queda mensal de 4,4% e anual de 6,0%.

A medida mais restrita de produção manufatureira caiu 2,9% em junho ante maio, também a maior queda desde novembro de 2008, e 4,3% ante junho de 2011, o desempenho mais fraco desde outubro de 2009. A previsão dos economistas era de declínio mensal de 4,5% e anual de 5,9%.

(Com Agência Estado)