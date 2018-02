Produção industrial cresce 2,5% em 2017 após 3 anos de queda

A produção industrial no Brasil fechou o ano com crescimento de 2,5% após três anos seguidos no vermelho. É o maior resultado desde 2010, quando o resultado foi de 10,2%. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

No acumulado de 2017, as atividades que mais exerceram influência positiva foram as de veículos automotores, reboques e carrocerias (17,2%), indústrias extrativas (4,6%) e equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (19,6%).

No total, 19 das 26 atividades monitoradas pelo IBGE apresentarem resultados positivos.

Das sete atividades com queda na produção, coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (-4,1%) teve a maior contribuição negativa, pressionada, em grande medida, pelo item óleo diesel. Outras baixas importantes vieram de outros equipamentos de transporte (-10,1%) e de produtos farmoquímicos e farmacêuticos (-5,3%).

Entre as grandes categorias econômicas, destaque para bens de consumo duráveis (13,3%), que tiveram influência da baixa base de comparação, com -14,4% e -10,2%, respectivamente, no acumulado de 2016. A categoria foi impulsionada pela ampliação na fabricação de automóveis (20,1%) e eletrodomésticos (10,5%).

No mês de dezembro, a produção avançou 2,8% em relação ao mês anterior – maior alta desde junho de 2013 (3,5%). Nos últimos quatro meses, as taxas foram positivas, acumulando alta de 4,2%.

As principais influências positivas foram veículos automotores, reboques e carrocerias (7,4%), que reverteu a queda de 0,8% no mês anterior, e produtos alimentícios (3,3%), que avançou pelo segundo mês consecutivo e acumulou crescimento de 4,3%.

Entre os quatro ramos que reduziram a produção em dezembro, destaque para produtos farmoquímicos e farmacêuticos (-12,1%), coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (-2,1%) e indústrias extrativas (-1,5%).

Na comparação com dezembro de 2016, a alta foi de 4,3%. Os resultados positivos foram em 20 dos 26 ramos analisados pelo IBGE.

Entre as atividades, a de veículos automotores, reboques e carrocerias (25,1%) exerceu a maior influência positiva. Outras contribuições vieram de metalurgia (18,1%) e de produtos alimentícios (2,9%).