Produção industrial cresce 0,8% em abril ante março, aponta IBGE

A produção industrial brasileira cresceu 0,8% em abril frente ao mês de março, informou nesta terça-feira, 5, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De janeiro a abril deste ano, o setor industrial acumula alta de 4,5%. Já nos últimos 12 meses, o crescimento da indústria avançou 3,9%.

O mês de abril teve predomínio de resultados positivos para a indústria. Entre os setores, as principais influências positicas foram produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (5,6%) e de veículos automotores, reboques e carrocerias, com um crescimento de 4,7%.

Já entre os setores da indústria que reduziram a produção em abril, os desempenhos mais importantes foram perfumaria, sabões, produtos de limpeza e higiene pessoal (queda de 7,3%), máquinas e equipamentos (-3,1%) e produtos eletrônicos (-4,0%).

Na comparação com abril de 2017, a indústria cresceu 8,9% em abril de 2018, com resultados positivos nas quatro grandes categorias econômicas, 24 dos 26 ramos, 62 dos 79 grupos e 67,3% dos 805 produtos pesquisados.

Vale citar que abril de 2018 (21 dias) teve três dias úteis a mais do que igual mês do ano anterior (18). Entre as atividades, veículos automotores, reboques e carrocerias (40,6%) e produtos alimentícios (12,0%) exerceram as maiores influências positivas na formação da média da indústria.