Produção industrial cresce 0,4% em agosto, mas acumula queda em 12 meses

Atualizado em 3 out 2023, 10h09 - Publicado em 3 out 2023, 09h53

Por Larissa Quintino Atualizado em 3 out 2023, 10h09 - Publicado em 3 out 2023, 09h53

A produção industrial brasileira avançou 0,4% em agosto, recuperando parte do recuo de 0,6% registrado no mês anterior. De acordo com os dados do IBGE divulgados nesta terça-feira, 3, houve expansão na produção de três das quatro grandes categorias econômicas e 18 dos 25 ramos industriais pesquisados no período.

O setor, porém, enfrenta o desafio de engatar uma recuperação mais forte. A indústria acumula no ano recuo de 0,3% frente a igual período de 2022. Já no acumulado dos últimos 12 meses, o resultado é variação negativa de 0,1%, após registrar variação nula nos meses de julho, junho e maio. “Apesar da alta na margem a indústria não conseguiu ainda engatar uma série convincente de altas e há grande volatilidade no comportamento dos seus componentes se observada a difusão, por exemplo”, afirma o economista André Perfeito.

Segundo André Macedo, analista da Pesquisa Industrial Mensal, o setor permanece operando em um quadro de “perde e ganha”, girando em torno do mesmo patamar. “Note que, no acumulado dos últimos 12 meses, foram três meses de variação nula. E mesmo com o recuo atual, de 0,1%, ainda está próximo de zero”. Segundo ele, o cenário atual política monetária mais restritiva, apesar dos recentes cortes de juros feitos pelo Banco Central. Atualmente, a Selic está em 12,75% ao ano. “Ainda temos um patamar elevado dos juros, o que afeta as decisões de consumo e também de investimentos”, diz Macedo.

As principais influências positivas para o resultado positivo de agosto foram nas atividades de produtos farmoquímicos e farmacêuticos (18,6%), veículos automotores, reboques e carrocerias (5,2%) e equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (16,6%). Em agosto, o resultado da indústria farmacêutica mostra que o setor intensifica a expansão de 9,3% registrada em julho, com ganho acumulado de 29,6% neste período. “É uma atividade caracterizada pela volatilidade maior dentro da série. E essas altas também têm relação com a base de comparação depreciada anterior”, diz Macedo. Vale ressaltar que o setor farmacêutico teve três meses (abril, maio e junho) de taxas negativas, com uma perda acumulada de 18,1% no período.

Já as outras duas atividades voltam a mostrar crescimento depois de recuo nos últimos meses. Em junho-julho, a perda acumulada foi de 9,7% para a indústria de veículos e de 18,4% para a de equipamentos informática e eletrônicos. Ou seja, seguem uma lógica parecida com a farmacêutica: “Cresce muito em função dos recuos anteriores, partindo de uma base mais baixa de comparação”, afirma Macedo. “Exemplifica um pouco do perde-e-ganha que vem se mostrando a indústria nacional”.

Por outro lado, entre as atividades que apontaram recuo na produção, o setor de indústrias extrativas (-2,7%) opera em lógica inversa: teve o principal impacto negativo no mês, aumentando a queda registrada no mês anterior, de 1,6%. Porém, graças ao desempenho dos itens petróleo e minério de ferro, parte de um patamar mais alto. “Assim, esse movimento de queda na margem da série não altera o comportamento de crescimento que este segmento vem apresentando ao longo do ano, já que o acumulado de 2023 é de 5,7%” pondera o pesquisador.

Entre as grandes categorias econômicas, ainda na passagem de julho para agosto, bens de consumo duráveis (8,0%) e bens de capital (4,3%) assinalaram as maiores taxas positivas. O setor produtor de bens de consumo semi e não duráveis (1,0%) também mostrou crescimento enquanto bens intermediários (-0,3%) registrou a única taxa negativa em agosto de 2023.

