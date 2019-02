Produção industrial cai em nove de 14 regiões em agosto

Na comparação com agosto do ano anterior, os resultados foram positivos nas 14 regiões pesquisadas

Entre julho e agosto deste ano, a produção industrial caiu em nove dos 14 locais pesquisados, já descontadas as influências sazonais, apontou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira. Considerando todas as regiões, a queda média foi de 0,1%.

O estado do Paraná, com queda de 7,2%, assinalou o recuo mais acentuado, influenciado principalmente pela paralisação técnica ocorrida no setor de refino de petróleo e produção de álcool. Com redução acima da média nacional, ficaram Goiás (-4,8%), Rio Grande do Sul (-4,3%), Pernambuco (-4,0%), Amazonas (-3,0%), região Nordeste (-1,9%), Bahia (-1,7%) e Espírito Santo (-1,1%).

Minas Gerais mostrou resultado igual ao total da indústria do país. Pará (2,4%), Rio de Janeiro (1,6%), São Paulo (1,3%), Ceará (0,8%) e Santa Catarina (0,1%) registraram aumento na produção.

Na comparação com agosto do ano anterior, os resultados foram positivos nas 14 regiões pesquisadas. A média nacional foi positiva, com aumento de 8,9%. Vale destacar que agosto de 2010 teve 22 dias úteis, um a mais que em agosto 2009.