Produção industrial cai 0,1% em março, diz IBGE

A produção industrial brasileira registrou queda de 0,1% em março na comparação com o mês anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira. O resultado de fevereiro foi reduzido para 0,1%, menor que dado divulgado anteriormente, de 0,2%.

Na comparação com março do ano passado, a indústria cresceu 1,3%, acumulando onze taxas positivas consecutivas. Foi o menor resultado desde junho de 2017 (0,8%).

No acumulado deste ano, o setor apresenta elevação de 3,1%. Nos últimos doze meses, a expansão é de 2,9%, mesmo resultado de fevereiro e permaneceu o mais elevado desde junho de 2011 (3,6%), prosseguindo na trajetória ascendente iniciada em junho de 2016 (-9,7%).

Mesmo com a alta acumulada no ano, a produção industrial está 15,3% abaixo do nível recorde, registrado em maio de 2011.

Dos 26 ramos pesquisados, 14 mostraram taxas negativas, com destaque para os recuos registrados por bebidas (-3,6%), produtos farmoquímicos e farmacêuticos (-4,2%), máquinas, aparelhos e materiais elétricos (-4,2%), produtos de metal (-3,2%), produtos de madeira (-6,1%) e artefatos de couro, artigos para viagem e calçados (-2,7%).

Por outro lado, entre os doze segmentos que ampliaram a produção nesse mês, os desempenhos de maior importância para a média global foram assinalados por indústrias extrativas (3,9%) e perfumaria, sabões, produtos de limpeza e de higiene pessoal (4,7%).