Produção de veículos aumenta 3,4% em agosto

O setor automobilístico produziu em agosto 329,1 mil veículos, o que representa uma alta de 3,4% em relação a julho e um crescimento de 11,5% ante agosto do ano passado. Os números foram divulgados nesta quarta-feira pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Nos oito primeiros meses do ano, foram produzidos 2,41 milhões de veículos, com expansão de 17,5% ante o mesmo período do ano anterior.

Já as vendas de veículos no mercado brasileiro somaram 312,8 mil unidades no mês passado, o que indica uma alta de 3,5% ante julho e um acréscimo de 21,2% sobre agosto de 2009. No acumulado de 2010, foram vendidos 2,19 milhões de veículos, com expansão de 10,1% ante o mesmo período do ano anterior.

Exportação – A Anfavea informou ainda que as exportações do setor somaram 1,138 bilhão de dólares em agosto, indicando elevações de 0,8% em relação a julho e de 54,9% ante agosto de 2009. Nos primeiros oito meses do ano, as vendas externas em valores são 63,7% maiores, totalizando 8,032 bilhões de dólares.

Em quantidade de veículos exportados, agosto encerrou com embarque de 65,436 mil unidades, o que implicou uma recuo de 1,5% ante julho e um avanço de 42,8% em relação a agosto de 2009. No acumulado do ano, as vendas ao exterior totalizaram 489,236 mil veículos, com alta de 73,2%.

