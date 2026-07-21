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Produção da Vale deve chegar a 85 milhões de toneladas no 2º tri, dizem analistas

Veja as projeções do Citi e da Genial Investimentos para a prévia operacional da maior mineradora do Brasil

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jul 2026, 08h25
Operação local da Vale: 82 milhões de toneladas extraídas da terra por ano
Segundo os analistas a melhora acontece em meio a normalização do regime de chuvas (Breno Pompeu/Duo Produtora/.)
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A produção de minério de ferro da Vale deve chegar a marca de 85 milhões de toneladas no segundo trimestre de 2026, alta de 2% na comparação com o mesmo período do ano passado. As estimativas são dos analistas do Citi e da Genial Investimentos. A Vale divulga seu relatório de produção e vendas na noite desta terça-feira, 21.

Segundo os analistas a melhora acontece em meio a normalização do regime de chuvas. Na visão da Genial Investimentos, as minas de Capanema, Vargem Grande e Brucutu (MG) devem adicionar um crescimento 4 milhões de toneladas na produção do trimestre, que deve ser absorvido parcialmente pela paralisação ainda vigente de Fábrica e Viga (MG).

Já o preço do minério de ferro deve ficar entre 95 (Genial) e 96 dólares (Citi) por tonelada. O Citi possui uma perspectiva de que os custos devem ser mais elevados devido a fatores que incluem defasagens do 1º trimestre, câmbio (BRL), combustível e frete (estimativa de custo C1 de  25 dólares por tonelada).

“Espera-se que os resultados de cobre e níquel permaneçam praticamente estáveis ​​em relação ao trimestre anterior, com uma produção ligeiramente menor sendo compensada por preços mais altos”, dizem os analistas.

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Em meio a esses cenário, o Citi projeta um lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) de 3,8 bilhões de dólares para a mineradora no segundo trimestre de 2026. O mesmo valor estimado pela Genial Investimentos para o ciclo de abril a junho.

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