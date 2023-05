Produção da indústria automotiva leva tombo em abril e recua 19,4%

A indústria automotiva continua andando para trás. A produção de veículos no país caiu 3,9% em abril, quando comparada ao mesmo período do ano passado. Entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus, 178,9 mil veículos foram vendidos no mês passado, segundo balanço divulgado pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) nesta segunda-feira, 8. Na comparação com o mês anterior, abril mostrou queda de 19,4% na fabricação de veículos.

A indústria automotiva elenca fatores macroeconômicos para explicar o mau desempenho, entre eles a alta das taxas de juros e o alto endividamento das famílias. Nos últimos sete anos, quando se consideram apenas os resultados de abril, a produção do mês passado só supera a de abril de 2020, mês em que a indústria parou devido à chegada da pandemia.

Os dados ruins contrariam a estimativa anterior, quando era esperada a melhora na produção devido ao fornecimento mais regular de componentes eletrônicos, com a recuperação das cadeias produtivas. Esse ritmo lento da indústria automotiva motivou paradas temporárias de produção nas fábricas, com férias coletivas nos meses de fevereiro a março.

Apesar da queda da produção, as vendas de abril superam a do mesmo mês do ano passado em 9,2%. Ao todo, foram emplacados 160,7 mil veículos. O número, entretanto, segue muito distante dos registrados antes da pandemia – em abril de 2019, 232 mil veículos foram emplacados no Brasil. Em comparação a março, há queda de 19,2% das vendas.