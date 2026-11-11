Prodam fecha acordo com Amazon e mira mercado de tecnologia no país

A Prodam, empresa de tecnologia da Prefeitura de São Paulo, fechou um contrato de cinco anos com a Amazon Web Services (AWS), braço de computação em nuvem da gigante americana. O acordo prevê a ampliação da infraestrutura tecnológica da companhia, o desenvolvimento de novas soluções digitais e a integração da Prodam Store ao marketplace global da AWS, abrindo caminho para levar seus serviços a prefeituras de todo o Brasil.

A parceria representa mais um passo na estratégia da estatal paulistana de deixar de ser apenas uma fornecedora de sistemas da capital para disputar espaço no mercado nacional de tecnologia para governos. Fundada há 55 anos, a Prodam passa por uma reestruturação para se posicionar como uma *govtech*, nome dado às empresas especializadas em soluções tecnológicas para a administração pública.

O movimento tem colocado a companhia na órbita de algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo. Nos últimos meses, a Prodam também firmou acordos com Microsoft e OpenAI, com foco na ampliação de sua atuação em inteligência artificial, dados e serviços digitais.

“Estamos ampliando nossa atuação para além da Prefeitura de São Paulo, levando o conhecimento e as soluções tecnológicas que desenvolvemos aqui para outros municípios brasileiros”, afirma Francisco Forbes, presidente da Prodam. Segundo ele, a transformação da companhia teve início em 2025 e busca consolidar um novo modelo de negócios.

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Para a AWS, o acordo também representa uma oportunidade de ampliar sua presença no setor público brasileiro. Paulo Cunha, diretor de Setor Público da empresa no país, afirma que a parceria permitirá oferecer ferramentas mais modernas, seguras e eficientes às administrações municipais.

Com a integração ao marketplace da AWS, a Prodam pretende ampliar os canais de distribuição de suas soluções. A aposta é transformar a experiência acumulada na gestão tecnológica da maior cidade do país em produtos e serviços capazes de atender municípios de diferentes portes, expandindo a atuação da companhia para além das fronteiras paulistanas.