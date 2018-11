Procuradoria alerta para risco de aumento do trabalho escravo no país

O procurador-geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, alerta para o risco do aumento do trabalho escravo com o fim do Ministério do Trabalho. Sem dar detalhes, o presidente eleito Jair Bolsonaro disse que a pasta será extinta ou incorporada por outro ministério.

“As ações de fiscalização contra o trabalho escravo já estão ameaçadas pela falta de orçamento. O fim da pasta ameaça ainda mais esse combate”, diz Fleury.

Segundo ele, o futuro governo deve lembrar que os países da Europa não fazem negócios com países que utilizam mão de obra escrava. “A palavra de ordem na Europa é compliance. Se o país não combater o trabalho escravo, e sabemos que ele continua existindo. perderá dinheiro, pois não venderá mais para esses mercados.”

Outro risco, segundo Fleury, envolve medidas de redução de acidentes de trabalho. Segundo ele, o Brasil é o quarto do mundo em acidentes de trabalho. Entre 2012 e 2017, a Previdência Social gastou cerca de 26,2 bilhões de reais com benefícios acidentários (auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte e auxílio-acidente).

“Esse é um trabalho de prevenção feito pelo Ministério do Trabalho. São milhares de dias perdidos por doenças do trabalho”, afirma o procurador-geral.

Fleury cita uma série de atribuições e políticas da pasta que precisarão ficar no radar do novo governo, como abono salarial, seguro-desemprego, seguro-defeso. “É preciso ter consciência da gravidade de uma medida com a extinção da pasta e a necessidade de manter a atribuição, inclusive com mais rigor.”