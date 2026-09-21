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Economia

Procura por seguro de executivos de maior cobertura cresce 30% em dois meses

Akad elevou para 40 milhões de reais o limite de proteção oferecido a administradores

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 15h26
Homem de meia-idade, cabelo grisalho, camisa azul e blazer escuro, sorri levemente para a câmera. Ao fundo, o logo vermelho e iluminado da empresa AXA Seguros em uma parede marrom
Danilo Gamboa, presidente da Akad (Divulgação/Divulgação)
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O aumento da exposição de executivos a processos judiciais, administrativos e regulatórios começa a aparecer também na contratação de seguros. A Akad Seguros registrou, em apenas dois meses, crescimento de cerca de 30% na procura por coberturas mais elevadas de D&O, modalidade destinada à proteção de administradores e diretores.

O avanço ocorreu depois que a seguradora ampliou, em julho, o alcance do produto. O D&O da companhia, antes direcionado a empresas com faturamento anual de até 500 milhões de reais, passou a atender negócios com receitas de até 2 bilhões de reais. O limite máximo de garantia também subiu de 25 milhões para 40 milhões de reais.

Segundo a Akad, o movimento reflete uma preocupação crescente das companhias com os custos de defesa e eventuais indenizações envolvendo seus executivos. A cobertura pode bancar honorários advocatícios, perícias, acordos e indenizações previstos na apólice.

A seguradora também digitalizou a contratação dos seguros de maior porte. Um processo que, pelo modelo tradicional, podia levar até três dias úteis agora pode ser concluído diretamente pela plataforma da companhia.

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Para Danilo Gamboa, presidente da Akad, a definição do valor da cobertura ganhou peso dentro da gestão de riscos das empresas. A mudança ocorre ainda no primeiro ano de vigência da nova Lei de Seguros, que entrou em vigor em dezembro de 2025 e aumentou a atenção do mercado à definição e à clareza das coberturas contratadas.

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