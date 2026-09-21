Procura por seguro de executivos de maior cobertura cresce 30% em dois meses
Akad elevou para 40 milhões de reais o limite de proteção oferecido a administradores
O aumento da exposição de executivos a processos judiciais, administrativos e regulatórios começa a aparecer também na contratação de seguros. A Akad Seguros registrou, em apenas dois meses, crescimento de cerca de 30% na procura por coberturas mais elevadas de D&O, modalidade destinada à proteção de administradores e diretores.
O avanço ocorreu depois que a seguradora ampliou, em julho, o alcance do produto. O D&O da companhia, antes direcionado a empresas com faturamento anual de até 500 milhões de reais, passou a atender negócios com receitas de até 2 bilhões de reais. O limite máximo de garantia também subiu de 25 milhões para 40 milhões de reais.
Segundo a Akad, o movimento reflete uma preocupação crescente das companhias com os custos de defesa e eventuais indenizações envolvendo seus executivos. A cobertura pode bancar honorários advocatícios, perícias, acordos e indenizações previstos na apólice.
A seguradora também digitalizou a contratação dos seguros de maior porte. Um processo que, pelo modelo tradicional, podia levar até três dias úteis agora pode ser concluído diretamente pela plataforma da companhia.
Para Danilo Gamboa, presidente da Akad, a definição do valor da cobertura ganhou peso dentro da gestão de riscos das empresas. A mudança ocorre ainda no primeiro ano de vigência da nova Lei de Seguros, que entrou em vigor em dezembro de 2025 e aumentou a atenção do mercado à definição e à clareza das coberturas contratadas.