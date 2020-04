Procura por auxílios do governo gera filas fora das agências bancárias

1/9 Pessoas esperam na fila em frente ao banco da Caixa para tentar receber ajuda emergencial do governo federal em meio ao surto do coronavírus, no Rio de Janeiro (Lucas Landau/Reuters) 2/9 Pessoas esperam na fila em frente ao banco da Caixa para tentar receber ajuda emergencial do governo federal em meio ao surto do coronavírus, no Rio de Janeiro (Lucas Landau/Reuters) 3/9 Homem com máscara espera na fila em frente ao banco da Caixa para tentar receber ajuda emergencial do governo federal em meio ao surto do coronavírus, no Rio de Janeiro (Lucas Landau/Reuters) 4/9 Pessoas esperam na fila em frente ao banco da Caixa para tentar receber ajuda emergencial do governo federal em meio ao surto do coronavírus, no Rio de Janeiro (Lucas Landau/Reuters) 5/9 Filas se formam em frente a bancos e supermercados no Flamengo, zona sul da cidade. (Tânia Rego/Agência Brasil) 6/9 Filas se formam em frente a bancos e supermercados no Flamengo, zona sul da cidade. (Tânia Rego/Agência Brasil) 7/9 Filas se formam em frente a bancos e supermercados no Flamengo, zona sul da cidade. (Tânia Rego/Agência Brasil) 8/9 Pessoas esperam na fila para entrar no banco durante o surto do coronavírus, no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro (Pilar Olivares/Reuters) 9/9 Uma funcionária do banco pede que os clientes mantenham distância enquanto se alinham para entrar no banco durante o surto do coronavírus, no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro (Pilar Olivares/Reuters)

Em meio à pandemia do novo coronavírus, os bancos passaram a adotar algumas restrições em suas agências. Na última semana de março, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) definiu os novos horários de operação das agências, que passaram a funcionar das 10h às 14h. Para idosos, o horário é especial: das 9h às 10h. Além disso, os bancos passaram a adotar um limite de pessoas dentro das agências. Apesar dos ajustes internos nas agências, o que se vê do lado de fora são enormes filas e aglomeração.

No Rio de Janeiro ou em São Paulo, grande parte das agências passaram a receber um fluxo maior do que o esperado de pessoas. Os clientes estão em busca de renegociarem suas dívidas — pois o Banco Central criou mecanismos que permitem a postergação dos pagamentos em até 60 dias — e dar entrada para receber os auxílios do governo. A Febraban ressalta a importância da população utilizar os canais digitais das instituições para evitar idas desnecessárias às agências. Pela internet, é possível fazer transferências, tirar extratos, pagar contas, pedir empréstimos, negociar dívidas e contratar seguros, por exemplo.

Para evitar mais aglomeração, como é indicado pela Organização Mundial da Saúde, os bancos anunciaram medidas adicionais para enfrentar o coronavírus. O Itáu afastou os funcionários do grupo de risco e estabeleceu procedimentos a serem adotados em caso de identificação de sintomas da doença nos colaboradores. Além disso, para reforçar o atendimento online, o banco criou um canal específico para conscientizar os clientes sobre a pandemia e reforçar a realização de operações sem sair de suas casas.

O Bradesco antecipou para 8h a abertura das agências para aposentados e pensionistas do INSS, assim, o atendimento a esse grupo acontece por duas horas, até às 10h, quando as agências são abertas para o público. Os funcionários do banco estão orientados a preservar a recomendação de manter a distância mínima de 1,5m entre as pessoas. A entrada nas agências é escalonada: podem entrar de 5 em 5 ou de 10 em 10 pessoas, dependendo do tamanho de cada unidade. O Bradesco adotou também um sistema de rodízio entre os funcionários, em que eles se revezam em turnos semanais.

No Santander, o acesso dos clientes ocorre de forma escalonada, em grupos de 10 a 20 pessoas por vez. O banco antecipou ainda para abril do pagamento de 100% do 13º salário aos 47 mil funcionários da empresa e afirmou que não iniciará nenhum processo de demissão, à exceção de casos de justa causa ou de violação do Código de Ética da organização.

A Caixa reforçou que não é necessária corrida às agências ou casas lotéricas para cadastramento, consulta ou saque do Auxílio Emergencial. O cadastramento pode ser realizado digitalmente pelo aplicativo CAIXA | Auxílio Emergencial e pelo site. Além disso, o banco ampliou o rol de serviços disponíveis em aplicativos para acesso a informações e transações de cartões de crédito, FGTS, benefícios sociais e habitação.

O Banco do Brasil segue a mesma linha e disponibiliza uma série de serviços que podem ser feitos pela internet. Além disso, o banco selecionou um grupo de agências de grande fluxo e viabilizou a abertura das salas de autoatendimento das 6h às 22h. O banco orienta que as pessoas mantenham a distância mínima de dois metros entre si.