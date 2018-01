Procon notifica Apple por redução de velocidade dos iPhones

O departamento de fiscalização da Fundação Procon-SP anunciou nesta quarta-feira que vai pedir explicações a Apple sobre a redução de velocidade de iPhones antigos. Após receber a notificação, a empresa terá 10 dias para explicar porque diminui a velocidade dos aparelhos.

Segundo o presidente dos Procons do Brasil e diretor executivo do Procon-SP, Paulo Miguel, a Apple terá que incluir em sua resposta informações que comprovem que o consumidor não está sendo lesado, como testes de durabilidade, eficiência e vida útil dos produtos. “A Apple tem que ser convincente para que não infrinja nenhum artigo do Código do Consumidor”.

Ainda segundo ele, a intenção é entender porque a empresa reduz a velocidade dos aparelhos e as consequências para os consumidores.

Ontem, a Apple baixou o preço da troca de baterias dos iPhones sem garantia. A decisão ocorreu três semanas após admitir que ocorre uma diminuição da velocidade dos aparelhos mais antigos.

Em nota, a empresa já havia se desculpado aos clientes pelo que classificou como mal-entendido. “Nunca fizemos, e nunca faríamos nada para encurtar intencionalmente a vida útil de qualquer produto Apple, nem para prejudicar a experiência e forçar o usuário a trocar de aparelho”.