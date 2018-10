Procon encontra diferença de preço de R$ 272 na boneca Baby Alive

Pesquisa de preços realizada pelo Procon na cidade de São Paulo para o Dia das Crianças encontrou uma diferença de até 272 reais em um mesmo brinquedo. Essa foi a diferença verificada no preço da boneca Baby Alive Super Snacks Adoro Macarrão, da Hasbro, vendida por 139,90 reais (menor preço) e 411,90 reais (maior preço).

O maior preço foi encontrado no Extra Anhanguera, na zona oeste de São Paulo. Já o menor foi localizado na loja Fabdré comercializa o brinquedo por 139,90 reais. O preço sugerido pela fabricante é de 399,90 reais.

A loja Fabdré informou a VEJA que o produto está em promoção até os estoques acabarem. Já o Extra disse que sua política de precificação é estabelecida em linha de mercado e diretamente com os fornecedores. A rede ainda informou que o valor sugerido pela marca é praticado desde a segunda quinzena de setembro e destacou que “na referida pesquisa, a loja apontada possui diversos produtos com preços menores ou iguais aos valores médios obtidos”.

O Procon-SP pesquisou, ao todo, 110 brinquedos. A versão da mesma Baby Alive, mas com os cabelos morenos, foi encontrado com uma diferença de 176,05% no preço. Nos cinco estabelecimentos procurados pelo Procon, a boneca era vendida por 399,90 reais. Mais uma vez, o Fabdré vendia o brinquedo mais barato, por 144,90 reais.

O brinquedo Ladybug Musical é vendido por 199,90 reais em um estabelecimento da zona leste da cidade. Na MP Brinquedos, zona central, a boneca é comercializada por 84,99 reais – variação de 135,20%.

A maior diferença de preços continua sendo encontrada entre bonecas: as bonecas da Princesa Anna e Elsa, de Frozen, apresentaram variação de 177,92% e 160,40%, respectivamente.

A Super Massa Mini Chefe, da Estrela, é vendida por 64,99 em dois estabelecimentos comerciais de São Paulo. No Walmart, da zona oeste, o consumidor encontra o produto por 29,90 reais.

O Play-Doh do Meu Malvado Favorito, Lab Maluco, era vendido com preço acima de 80 reais em três lojas. Na Fabdré, é possível comprar o brinquedo por 44,90 reais. Confira a pesquisa completa do Procon.

Segundo o órgão de defesa do consumidor, os brinquedos registraram alta de 0,32% entre 2017 e 2018. O Fabdré foi o estabelecimento com a maior quantidade de produtos com menor preço (52 itens dos 103 pesquisados).

A equipe do Procon visitou 63 estabelecimentos comerciais entre os dias 17 e 24 de setembro.