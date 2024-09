Principal nome do Rock in rio, rapper Travis Scott é empresário de sucesso

A partir das 14h desta sexta-feira, 13, o Rock in Rio inicia a sua edição de 2024 no Parque Olímpico da cidade do Rio de Janeiro. A expectativa é que 700 mil pessoas compareçam ao evento, o que movimentará 2,9 bilhões de reais da economia da cidade. O primeiro dos sete dias de festival conta com diversas atrações nacionais e internacionais, sendo Travis Scott o principal nome.

O rapper norte americano vai levar ao Palco Mundo sua turnê “Circus Maximus”, baseada em seu mais recente álbum “Utopia”, lançado no mês de julho do ano passado. Além de astro da música, Scott construiu carreira no mundo dos negócios, tornando-se um empresário de sucesso. Nos últimos anos, suas parcerias comerciais foram estratégicas e colaboraram para construir seu império financeiro.

Uma das suas mais marcantes parcerias foi a com o Fortnite em 2020, em que realizou uma apresentação virtual e teve uma skin personalizada lançada no jogo, atraindo 12,3 milhões de fãs. No mesmo ano, o cantor fechou patrocínio com o McDonald’s. A rede de fast food anunciou um combo especial do cantor e, juntos, também estrearam uma coleção cápsula de peças de roupas como camisetas e tênis. Já em 2024, continuando na linha de vestuário, fechou parceria com a Nike e sua linha atingiu mais de 1 milhão de clientes.

Além dos trabalhos conjuntos com gigantes companhias, Travis Scott possui sua própria marca de roupas, a Cactus Jack, sua própria gravadora musical, a Cactus Jack Records, e uma empresa de bebidas alcóolicas, a Cacti. A fortuna do rapper é incerta, mas especialistas estimam que seu patrimônio líquido está entre 60 milhões e 80 milhões de dólares. Convertendo para a moeda brasileira, os valores correspondem a 293 milhões a 391 milhões de reais.