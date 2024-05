Primeiro lote de restituição do IR pagará R$ 1,1 bi para gaúchos

A Receita Federal dará prioridade de restituição do Imposto de Renda 2024 para contribuintes gaúchos. Segundo o fisco, ao todo serão depositados 1,1 bilhão de reais para 900 mil declarantes referente a restituição.

O depósito do primeiro lote será realizado no dia 31 de maio. O adiantamento da restituição para os gaúchos havia sido anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no pacote de 50 bilhões de reais para as famílias do Rio Grande do Sul.

De acordo com o secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, a medida foi possível a partir de mudanças no sistema que viabilizaram o fechamento do primeiro lote apenas no dia 15 de maio, ao invés do dia 10. Com isso, foi possível a ampliação no número de contribuintes beneficiados.

Por conta das chuvas que assolam o Estado, a Receita também prorrogou o prazo da entrega a declaração de 336 cidades gaúchas para 31 de agosto. O prazo para a entrega da declaração do IR para o restante do país vai até o dia 31 de agosto. São esperados pelo fisco 43 milhões de documentos de ajuste.