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Economia

Primeiro Focus pós-eleição prevê juros e inflação maiores em 2027

Economistas elevaram a projeção da Selic para 12,50% e do dólar para R$ 5,40, enquanto reduziram a expectativa de crescimento da economia

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 nov 2026, 08h36 | Atualizado em 3 nov 2026, 08h37
Edifício do Banco Central do Brasil em Brasília, com fachada de concreto e janelas espelhadas, sob um céu nublado e dramático. Uma árvore verde aparece à esquerda e um prédio mais baixo ao fundo. Na base, a inscrição BANCO CENTRAL DO BRASIL é visível.
O Boletim Focus reúne semanalmente as projeções de instituições financeiras e outros participantes do mercado para os principais indicadores econômicos. (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)
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O mercado financeiro elevou as projeções para juros, inflação e dólar em 2027, ao mesmo tempo em que reduziu a expectativa de crescimento da economia brasileira. Os dados constam do Boletim Focus divulgado pelo Banco Central nesta terça-feira, 3, o primeiro levantamento após o segundo turno das eleições presidenciais. A estimativa para a taxa básica de juros, a Selic, subiu de 11,75% para 12,50% ao ano, enquanto a previsão para a inflação avançou de 4,34% para 4,76%.

A revisão representa uma mudança nas expectativas dos economistas em relação à semana anterior, quando as projeções para juros e dólar haviam recuado. O levantamento divulgado nesta terça reúne estimativas coletadas até sexta-feira, 30 de outubro, já depois da eleição realizada no domingo, 25.

A projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador oficial da inflação, passou a superar o teto da meta perseguida pelo Banco Central. O objetivo é manter a inflação em 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, o que estabelece um limite máximo de 4,5%.

A deterioração também aparece nas expectativas para o câmbio. Os economistas elevaram a projeção para o dólar ao fim de 2027 de R$ 5,15 para R$ 5,40. A revisão interrompeu uma sequência de três semanas consecutivas de queda nas estimativas para a moeda americana.

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Ao mesmo tempo, o mercado reduziu a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2027 de 1,31% para 1,20%, na terceira semana consecutiva de revisão para baixo. O indicador mede a soma dos bens e serviços produzidos no país e é utilizado para acompanhar o desempenho da atividade econômica.

A combinação de inflação mais elevada, juros maiores e crescimento menor indica uma perspectiva econômica mais desfavorável para o próximo ano. Juros elevados encarecem o crédito para famílias e empresas, enquanto a inflação reduz o poder de compra da população. A desaceleração da atividade, por sua vez, pode limitar a expansão dos investimentos e do emprego.

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Para 2026, as expectativas também pioraram. A projeção para a inflação subiu de 5,19% para 5,22%, enquanto a estimativa para a Selic ao fim do ano avançou de 13,25% para 13,50%. O dólar passou de R$ 5,05 para R$ 5,34, e a previsão de crescimento do PIB recuou de 1,80% para 1,76%.

As revisões se estenderam aos anos seguintes. Para 2028, a projeção de inflação subiu de 3,75% para 4%, enquanto a expectativa para a Selic avançou de 10% para 11%. Para 2029, a inflação esperada passou de 3,50% para 3,98%, e a previsão para os juros aumentou de 10% para 10,25%.

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O relatório também mostra uma piora nas expectativas para as contas públicas. A projeção para a dívida líquida do setor público em 2027 subiu de 74% para 74,20% do PIB, enquanto a estimativa de déficit primário passou de 0,30% para 0,40% do PIB. O resultado primário representa a diferença entre receitas e despesas do governo, sem considerar o pagamento de juros da dívida.

O Boletim Focus reúne semanalmente as projeções de instituições financeiras e outros participantes do mercado para os principais indicadores econômicos. Embora as revisões tenham ocorrido após as eleições, os dados não permitem atribuir toda a mudança nas expectativas exclusivamente ao resultado eleitoral.

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