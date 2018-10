Primeiro Copom após eleição de Bolsonaro deve manter Selic em 6,5%

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central define hoje a nova taxa básica de juros da economia. A expectativa do mercado é que a Selic seja mantida em 6,5% ao ano.

Se a previsão se confirmar, será a quinta reunião consecutiva do Copom que mantém a Selic no mesmo patamar – a taxa está em 6,5% desde março.

Para o BTG Pactual, o cenário macroeconômico atual é compatível com a manutenção da taxa básica de juros em 6,5%, apesar de alguma pressão inflacionária. A projeção se apoia no fato da dificuldade dos setores da indústria e de serviços para se recuperarem das perdas causadas pela greve dos caminhoneiros, que paralisou o país em maio.

O banco alerta também que as vendas no varejo ainda se recuperam lentamente e que a recuperação do emprego se dá mais por postos de trabalho com menor remuneração e mais inseguros.

Em relação à inflação, um dos parâmetros analisados pelo Copom na hora de decidir a Selic, o BTG diz que a pressão sobre preços causada pelos combustíveis deve ser revertida pela queda da cotação do petróleo no mercado internacional e fortalecimento da taxa de câmbio.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou alta de 0,48% em setembro depois de variação negativa de 0,09% em agosto, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Foi a leitura mais alta para o mês de setembro desde 2015 (+0,54%). Com isso, a inflação acumulada em 12 meses acelerou para 4,53%, superando o centro da meta -de 4,50%, com margem de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

O último boletim Focus, divulgado pelo BC, mantém a previsão da Selic em 6,5%. Para 2019, a previsão é que a taxa fique em 8%.