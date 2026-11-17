A Nvidia divulga nesta terça-feira, 17, depois do fechamento do mercado americano, seu primeiro balanço desde a saída de Jensen Huang, com uma dúvida que os números trimestrais dificilmente resolverão: quanto de seu crescimento futuro depende do executivo que comandava a companhia desde a fundação? A crise de liderança deslocou o interesse dos investidores do desempenho imediato para a capacidade de sustentar a expansão nos próximos anos. A expectativa é de receita de 109 bilhões de dólares, alta de 91%, e lucro por ação de 2,47 dólares.

Huang deixou o cargo na quinta-feira passada, após revelações de relacionamentos extraconjugais, incluindo um com uma mulher suspeita de atuar para a inteligência chinesa. O caso ampliou os questionamentos sobre o destino de chips vendidos a clientes do Sudeste Asiático e sobre o cumprimento das restrições americanas à China. A Nvidia nega desvios e afirma não ter evidências dessas práticas. Agora, a diretora financeira e presidente-executiva interina, Colette Kress, terá de dar explicações sobre esses riscos enquanto o conselho procura um sucessor.

A transição ocorre num mercado já desconfiado da sustentabilidade dos investimentos em inteligência artificial. As ações da Nvidia acumulam seis semanas consecutivas de queda, com perda de 1,7 trilhão de dólares em valor de mercado no período. Para recuperar a confiança, Kress precisará oferecer indicações sobre a continuidade das projeções e a preservação da liderança tecnológica. O banco Morgan Stanley reduziu em cerca de 10% suas estimativas para as vendas de produtos para centros de dados em 2027 e 2028 após a saída de Huang.

Outra incerteza envolve a engrenagem financeira que ajudou a impulsionar a demanda pelos equipamentos da própria Nvidia. Sob Huang, a companhia assumiu simultaneamente os papéis de fornecedora, investidora e financiadora de empresas de infraestrutura de IA. Sua ausência coloca em discussão a continuidade desses acordos, que dependiam também de sua influência junto a clientes e instituições financeiras. Algumas estimativas situam acima de 500 bilhões de dólares os compromissos da fabricante com investimentos e garantias de compras, fornecimento e capacidade.

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Nem todos os analistas, porém, veem deterioração imediata do negócio: o banco UBS estima que a receita trimestral possa superar as projeções de Wall Street em até 4 bilhões de dólares. O contraste resume o desafio deste balanço: resultados fortes podem confirmar a demanda atual sem dissipar as dúvidas sobre governança, exposição à China e financiamento da expansão.