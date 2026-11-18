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O 13º salário de 2026 tem datas importantes para trabalhadores e empregadores. A primeira parcela vai até 30 de novembro, e a segunda, antecipada para 18 de dezembro, devido ao prazo cair em domingo. Entenda quem tem direito, como calcular e os prazos, incluindo as particularidades para aposentados do INSS e as regras para pagamento em parcela única.

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Com a aproximação do fim do ano, milhões de brasileiros aguardam o pagamento do 13º salário, benefício garantido pela legislação trabalhista. Em 2026, as empresas devem observar os prazos estabelecidos para o depósito das duas parcelas da gratificação natalina, que pode ser paga de forma antecipada ou integralmente em uma única transferência. O calendário também apresenta uma particularidade neste ano, já que o prazo da segunda parcela coincide com um domingo, exigindo a antecipação do pagamento.

O benefício é destinado aos trabalhadores com carteira assinada, incluindo empregados domésticos, temporários e aprendizes. Servidores públicos, aposentados e pensionistas também têm direito à gratificação, mas podem seguir calendários próprios. O valor recebido depende da remuneração e do período trabalhado durante o ano.

Até quando pode ser paga a primeira parcela do 13º salário?

A primeira parcela do 13º salário deve ser paga até 30 de novembro de 2026, uma segunda-feira. O prazo é estabelecido pela Lei 4.749/1965 e vale para os trabalhadores com vínculo empregatício regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

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As empresas, no entanto, não precisam esperar até o último dia do mês para realizar o depósito. A legislação permite que o adiantamento seja feito entre fevereiro e novembro, de acordo com a organização do empregador.

Em regra, a primeira parcela corresponde à metade da remuneração considerada para o cálculo do benefício, sem os descontos de Imposto de Renda e contribuição previdenciária, que ficam concentrados na segunda parcela.

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Quando será paga a segunda parcela do 13º salário?

O prazo legal para o pagamento da segunda parcela é 20 de dezembro. Entretanto, em 2026, a data cai em um domingo, o que exige a antecipação do depósito para o último dia útil anterior.

Dessa forma, as empresas deverão pagar a segunda parcela até sexta-feira, 18 de dezembro.

Diferentemente do primeiro depósito, a segunda parcela está sujeita aos descontos de contribuição previdenciária e Imposto de Renda, quando aplicáveis. Por esse motivo, o valor líquido recebido costuma ser inferior ao da primeira parcela.

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O 13º salário pode ser pago em parcela única?

Sim. A legislação permite que o empregador realize o pagamento integral do 13º salário em uma única parcela, desde que o depósito seja efetuado até 30 de novembro.

Outra possibilidade é antecipar metade da gratificação ao longo do ano. O trabalhador também pode solicitar o recebimento da primeira parcela junto com as férias, desde que apresente o pedido formalmente ao empregador durante o mês de janeiro.

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Quem já recebeu a antecipação não tem direito a um novo adiantamento em novembro, uma vez que o valor será considerado no cálculo final da gratificação.

Quem tem direito ao 13º salário?

O benefício é assegurado aos trabalhadores com vínculo formal de emprego. Não é necessário completar um ano de serviço para receber a gratificação, já que o pagamento pode ser proporcional ao período trabalhado.

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Entre os grupos contemplados estão:

Trabalhadores urbanos e rurais com carteira assinada;

Empregados domésticos;

Trabalhadores temporários;

Jovens aprendizes;

Servidores públicos, conforme as regras do órgão responsável;

Aposentados e pensionistas, conforme o regime previdenciário.

Também há direito ao pagamento proporcional nos casos de demissão sem justa causa e pedido de demissão. Nessas situações, o valor integra as verbas rescisórias.

Por outro lado, estagiários, trabalhadores autônomos e prestadores de serviços contratados como pessoa jurídica não têm direito obrigatório à gratificação. Para trabalhadores intermitentes, o pagamento do 13º proporcional ocorre ao término de cada período de prestação de serviços.

Fim da escala 6×1

Como calcular o valor do 13º salário?

O cálculo considera a remuneração do trabalhador e o número de meses trabalhados durante o ano. Para determinar o valor proporcional, divide-se o salário por 12 e multiplica-se o resultado pela quantidade de meses considerados.

Cada mês em que o empregado tenha trabalhado por pelo menos 15 dias é contabilizado como um mês completo.

Um trabalhador que recebe 3.000 reais mensais e permaneceu empregado durante os doze meses do ano, por exemplo, terá direito a um 13º bruto de 3.000 reais. Nesse caso, sem antecipações anteriores ou particularidades na remuneração, a primeira parcela será de 1.500 reais, enquanto a segunda estará sujeita aos descontos previstos.

Se o mesmo empregado tiver trabalhado apenas seis meses, o benefício proporcional será de 1.500 reais brutos. Adicionais, horas extras e comissões também podem integrar a base de cálculo.

Quando aposentados e pensionistas do INSS recebem o 13º?

Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) seguem um calendário diferente daquele aplicado aos trabalhadores com carteira assinada.

Em 2026, o governo federal antecipou o pagamento da gratificação para o primeiro semestre. A primeira parcela foi depositada entre 24 de abril e 8 de maio, enquanto a segunda foi paga entre 25 de maio e 8 de junho.

Já os segurados que tiveram o benefício concedido após o período de antecipação e possuem direito ao abono receberão o valor proporcional de acordo com o calendário de novembro. Os depósitos dessa competência estão previstos entre 24 de novembro e 7 de dezembro, conforme o número final do benefício.

Os valores podem ser consultados no extrato de pagamento disponível no Meu INSS. Beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) não recebem 13º salário, pois se trata de um benefício assistencial.

O que fazer se a empresa não pagar o 13º salário no prazo?

Caso o empregador não realize o pagamento dentro do prazo legal, a orientação inicial é procurar o setor de Recursos Humanos (RH) da empresa para solicitar esclarecimentos e cobrar a regularização.

Se o problema persistir, o trabalhador poderá apresentar uma denúncia às Superintendências do Trabalho ou ao Ministério Público do Trabalho (MPT).

Empresas que deixarem de realizar os depósitos ou pagarem valores inferiores aos devidos poderão ser penalizadas com multas, conforme a fiscalização realizada pelos auditores-fiscais do Ministério do Trabalho.

O cumprimento dos prazos é obrigatório, tanto para o pagamento da primeira parcela quanto para a quitação do saldo restante da gratificação natalina.