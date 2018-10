Primeira aérea internacional de baixo custo começa a funcionar no país

A chilena Sky Airline será a primeira companhia aérea de baixo custo internacional a operar voos regulares no Brasil. A autorização da Agência Nacional de Aviação (Anac) foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira 25.

O primeiro voo da companhia está previsto para 5 de novembro, saindo do Aeroporto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez, em Santiago, no Chile, com destino ao Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro.

A Sky Airline deve contar inicialmente com cinco frequências semanais, que serão operadas com uma aeronave modelo Airbus 320, com capacidade para 186 passageiros.

Os planos da empresa preveem voos para os para os terminais de Guarulhos, em São Paulo, e Hercílio Luz, em Florianópolis, até o primeiro trimestre de 2019.

A Sky Airline é uma das quatro empresa low cost com processos em andamento na Anac. A europeia Norwegian e as argentinas Avian (subsidiaria da Avianca) e Flybondi estão em negociação com a Anac para ofertarem voos de longo curso no país.