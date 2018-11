PRF abre concurso para contratar 500 – salário de R$ 9.473,57

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) publicou nesta quarta-feira o edital para abertura de concurso para contratação de 500 policiais rodoviários federais. O saláriopara uma jornada de 40 horas semanais será de 9.473,57 reais.

Para participar da disputa basta ter o diploma conclusão de curso de nível superior fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). São aceitos diplomas de qualquer área de formação. O candidato deve ter entre 18 e 65 anos e carteira de habilitação na categoria B ou superior.

Entre as atribuições do policial rodoviário estão fiscalização, patrulhamento e policiamento ostensivo, atendimento e socorro às vítimas de acidentes rodoviários e outras relacionadas com a área operacional da PRF.

As inscrições serão feitas exclusivamente pelo site http://www.cespe.unb.br/concursos/prf_18 entre as 10h de 3 de dezembro e 18h de 18 de dezembro.

Após a inscrição, é preciso imprimir a Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança) e pagar a taxa de 150 reais. O pagamento deve ser feito até 19 de janeiro.

A primeira etapa será composta de prova objetiva e discursiva, que deverão ser aplicadas no começo de fevereiro.